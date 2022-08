montemurlo. ALTRI 180MILA EURO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA TOSCANINI

Il consiglio comunale ha approvato la modifica al piano degli investimenti che consentirà di procedere ad un nuovo piano di risparmio energetico

MONTEMURLO. Montemurlo scommette sulla transizione ecologica, attraverso scelte eco-sostenibili per migliorare l’impatto ambientale del proprio patrimonio di edifici pubblici. Dopo la costituzione, lo scorso 29 luglio della Comunità energetica rinnovabile “Montemurlo green”, il Comune ha finanziato lavori di efficientamento energetico per il palazzo comunale di via Toscanini per ulteriori 180 mila euro, di cui circa la metà arrivano dalla contribuzione del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e gli altri da risorse proprie dell’ente nello spirito di raggiungere sempre di più gli obiettivi di efficienza energetica, risparmio e sostenibilità.

Il finanziamento si aggiunge ai 150 mila euro di fondi regionali assegnati al Comune nel 2021 per migliorare l impatto ambientale del palazzo comunale.

«A Montemurlo sicurezza e sostenibilità ambientale sono fattori di sviluppo imprescindibili. — dice il sindaco Simone Calamai – Quando abbiamo iniziato la messa in sicurezza sismica del palazzo di via Toscanini, parallelamente abbiamo avviato un importante progetto di efficientamento energetico, perché, quando parliamo di risparmio energetico come amministrazione comunale vogliamo, esprimere una chiara ”identità verde”, attenta alle persone e all’ambiente».

Nel corso dell’ultima seduta il consiglio comunale ha approvato, infatti, la modifica al piano degli investimenti che consentirà di procedere ad un nuovo piano di risparmio energetico su un edificio strategico, soprattutto in caso di emergenze o calamità, come quello di via Toscanini, sede dell’anagrafe, degli uffici tecnici e dell’urbanistica.

Il palazzo è già oggetto di un importante lavoro di messa in sicurezza anti-sismica del valore complessivo di circa 1 milione di euro, che ha richiesto lo spostamento temporaneo degli uffici comunali. Dunque, sono 330 mila euro circa le risorse a disposizione dell’amministrazione per mitigare l’impatto ambientale del palazzo comunale di via Toscanini, per renderlo sempre più sostenibile e confortevole.

Il progetto di efficientamento prevede la realizzazione di un “cappotto termico” esterno per evitare dispersioni di calore e mantenere in ogni stagione un adeguato comfort termico. Inoltre, saranno rinnovati tutti gli infissi e revisionati gli impianti di riscaldamento e raffreddamento. La vecchia caldaia sarà sostituita con un sistema a pompa di calore e comunque saranno adottati sistemi di raffreddamento/riscaldamento che consentano un risparmio energetico e di emissioni in atmosfera.

Sulla parte superiore dell’edificio, invece, inizieranno a breve i lavori di smantellamento e rifacimento del tetto, che diventerà abitabile e potrà ospitare nuovi uffici. Il palazzo di via Toscanini già da tempo è oggetto di lavori di miglioramento e consolidamento strutturale. Nei sotterranei della struttura sono già stati completati gli interventi di consolidamento delle fondazioni, è stato creato uno scannafosso nel semi-interrato per evitare problemi di umidità e sono in corso lavori di rafforzamento di travi e pilastri ai vari piani dell’edificio.

Il palazzo comunale di via Toscanini sarà reso completamente antisismico attraverso l’utilizzo di una tecnologia ingegneristica innovativa ancora poco applicata in Italia, soprattutto quando si parla di edifici esistenti da adeguare alle normative di sicurezza.

Tra le fondazioni dell’edificio e ciascuno dei pilastri che reggono la struttura saranno applicati dei dispersori sismici, una sorta di ammortizzatori, che smorzeranno il propagarsi delle onde sismiche ai livelli superiori del palazzo.

[masi —comune di montemurlo]