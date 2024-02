montemurlo. AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE, GLI APPUNTAMENTI SI PRENDONO ONLINE

Dal rinnovo della Carta d’identità alle pratiche edilizie. Sul sito istituzionale del Comune è attiva l’agenda attraverso la quale prenotare da casa gli appuntamenti per accedere a 13 diversi servizi

MONTEMURLO. A Montemurlo è più facile prendere gli appuntamenti per fare la carta d’identità, il cambio di residenza, ma anche per chiedere incentivi o contributi, aprire un’attività, ricevere informazioni su servizi a domanda individuale e tanto altro ancora. Per agevolare i cittadini, evitare inutili perdite di tempo ed organizzare al meglio il lavoro degli uffici, da qualche settimana è attivo sul sito del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it) il nuovo servizio di prenotazione per accedere rapidamente a 13 diversi servizi e mettersi in contatto con l’ufficio d’interesse.

Le agende digitali aperte sono quelle dei servizi anagrafici, Ced-servizi informatici, ambiente e difesa del suolo, valorizzazione del patrimonio, contratti e servizi comuni, politiche sociali e pubblica istruzione, infrastrutture e mobilità, affari generali e partecipate, urbanistica, polizia municipale, edilizia e Sueap.

Tra i servizi più richiesti e d’interesse dei cittadini ci sono quelli anagrafici come il rinnovo della carta d’identità o il cambio di residenza. Da oggi a Montemurlo non si dovranno più fare telefonate all’ufficio ma basterà collegarsi al sito istituzionale, cliccare su Servizi di prenotazione online, scegliere il servizio d’interesse, in questo caso servizi ufficio anagrafe e carta d’identità. Nella pagina si troveranno le informazioni circa i documenti necessari per il rilascio della carta d’identità e di seguito apparirà un’agenda, dove, con il colore verde, sono indicati i giorni liberi e disponibili per l’appuntamento. A questo punto il cittadino potrà scegliere sia il giorno che l’orario più confacente con le sue esigenze per svolgere la pratica richiesta.

Stessa procedura per il servizio politiche sociali dove il cittadino potrà prendere un appuntamento per richiedere agevolazioni scolastiche o bonus economici. Anche al Sueap i cittadini potranno fissare un appuntamento per richiedere informazioni su attività commerciali, artigianali o industriali.

Di particolare interesse, soprattutto per i tecnici, l’agenda digitale per comunicare con il servizio edilizia con quattro diverse agende attive dalla richiesta dei permessi a costruire, alle Scia.

Presto saranno attivate le agende anche per svolgere altri servizi, come ad esempio le pubblicazioni di matrimonio o contattare l’ufficio personale per avere, ad esempio, informazioni sui concorsi pubblici.

«Il Comune di Montemurlo, così come previsto dalla normativa dell’Agenda digitale in questi ultimi anni ha investito nel potenziamento dei servizi digitali per favorire innovazione, progresso e crescita economica», spiega il sindaco Simone Calamai.

«Dopo il Covid ci siamo accorti con maggior chiarezza quanto sia importante poter svolgere alcuni servizi e procedure da remoto e per questo stiamo lavorando affinché il Comune sia sempre più digitale e attento alle esigenze dei cittadini per risparmiare tempo ed essere sempre più efficaci».

Un’amministrazione comunale che punta sempre più alla digitalizzazione di tutti i servizi e che ha ottenuto 292 mila euro sui fondi Pnrr per l’innovazione tecnologica attraverso l’implementazione del servizio PagoPa, la sicurezza digitale e l’adeguamento del sito internet alle ultime direttive ministeriali di accessibilità.

Il link per accedere https://www.comune.montemurlo.po.it/area_eagenda_servizi/pagsistema.html#form-prenotazione

