montemurlo. ANNO GIUBILARE, IL SINDACO CALAMAI: “SPERO DIVENTI ANCHE OCCASIONE DI PROMOZIONE TURISTICA”

Calamai ha partecipato insieme ai sindaci della diocesi di Pistoia alla cerimonia di apertura della Porta Santa

MONTEMURLO. [a.b.] Ieri pomeriggio nella cattedrale di San Zeno a Pistoia il sindaco Simone Calamai ha partecipato all’apertura dell’anno Iacopeo. “Attraverso il rito della apertura della porta Santa del Duomo monsignor Tardelli – ha spiegato il sindaco — ha inaugurato l’Anno Giubilare nel ricordo dell’apostolo Giacomo Maggiore (le celebrazioni avvengono in concomitanza con quelle che si svolgono a Santiago de Compostela in Spagna). Io ho partecipato, come gli altri sindaci della Diocesi di Pistoia, in rappresentanza della comunità montemurlese”.

A questo proposito Calamai ha voluto ricordare che circa in mese fa è stato inaugurato il tratto montemurlese del Cammino di San Jacopo in Toscana — che va da Firenze a Lucca — e che tocca per 7 km anche i luoghi più belli del territorio comunale.

“L’auspicio è di poter presto tornare a muoversi liberamente e di poter percorrere tutti insieme il tratto di cammino che attraversa Montemurlo. Spero, come è avvenuto per Santiago de Compostela ormai da tanti decenni, che le celebrazioni possano diventare occasione, non solo di riflessione religiosa, ma anche di promozione turistica del territorio e delle sue ricchezze nascoste. Il Covid forse ci offrirà l’occasione per soffermarci di più su ciò che abbiamo di bello e importante a pochi passi da casa” ha concluso.