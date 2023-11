montemurlo. ANNULLATA LA FESTA DELL’OLIO 

Rimandata a data da destinarsi

MONTEMURLO. Ci sono famiglie a Montemurlo che hanno perso tanto della loro vita, dei loro ricordi, ferite dall’acqua nell’intimità delle loro case. Un momento di grande sofferenza e dolore per tutta la comunità anche per la perdita di due vite umane.

Pertanto l’amministrazione comunale, in accordo con gli organizzatori, ha deciso di rimandare a data da destinarsi la Festa dell’Olio, programmata per il prossimo fine settimana in piazza Castello alla Rocca.

«In questo momento così difficile abbiamo deciso d’interrompere tutte le attività a carattere ordinario e quindi anche di rinviare la festa, perché crediamo che in questo momento non ci siano le condizioni affinché si possa svolgere in serenità — afferma il sindaco Calamai —

La Festa dell’olio appartiene a tutta la comunità, ma oggi Montemurlo soffre troppo le conseguenze dell’alluvione ed è quindi giusto fermarsi».

[masi —comune di montemurlo]