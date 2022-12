montemurlo. ANNULLATO L’INCONTRO CON GIBBA, IL “METAL DETECTIVE”

L’evento era previsto per domenica 11 dicembre alle ore 10,45 alla Sala Banti

MONTEMURLO. È stato annullato per motivi di salute l’incontro con Paolo Campanardi in arte “Gibba”, conduttore sui canali Discovery Channel e DMAX, previsto per domenica 11 dicembre ore 10,45 al teatro della Sala Banti.

L’evento, promosso dal museo della Linea Gotica di Montemurlo, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Proloco, è stato rimandato a data da destinarsi.

