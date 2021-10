montemurlo. APERTE LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO “NONNO SITTING”

Dedicato agli anziani con fragilità è alla sua terza edizione

MONTEMURLO. Al centro sociale “Il villaggio del sorriso” di Oste a breve riprenderanno gli incontri del “Nonno sitting”, l’innovativo servizio dedicato ad anziani con fragilità, giunto alla sua terza edizione, promosso dal Comune di Montemurlo con l’associazione “Il Sicomoro” e il contributo della Regione Toscana.

Le iscrizioni al servizio sono già aperte rivolgendosi al numero telefonico 3498100098, al quale si possono richiedere anche informazioni e chiarimenti ( email: asicomoro@gmail.com).

Un aiuto concreto, low cost (il costo del servizio è di appena 3 euro l’ora) e flessibile per le famiglie che, per vari motivi, devono lasciare per alcune ore i propri cari da soli, o per quegli anziani che vivono soli e che hanno bisogno di alcuni momento di socializzazione per combattere solitudine e depressione.

« A seguito dell’emergenza sanitaria in corso, i centri diurni per anziani sono ancora chiusi e molte famiglie hanno difficoltà a gestire persone con fragilità, che hanno bisogno di attenzioni e di una normale vita relazionale, messa purtroppo in crisi dalla situazione che stiamo vivendo. – spiega Luciana Bigagli, psicologa e responsabile del progetto — Il “nonno sitting” è una vera e propria “palestra” per il corpo e per la mente, un ambiente attivo dove stimolare e risvegliare il fisco e le emozioni, e combattere così l’invecchiamento. Un luogo dove ritrovare la gioia di stare insieme agli altri».

Al servizio del “Nonno sitting” collabora uno staff qualificato composto da una psicologa, un operatore socio-sanitario (Oss) e una animatrice che si prendono “cura” delle persone anziane, estendendo la presa in carico anche alle famiglie orientandole e sostenendole.

[masi — comune di montemurlo]