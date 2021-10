montemurlo. APERTE LE ISCRIZIONI PER I CORSI DI ATTIVITÀ FISICA ADATTATA

L’attività è promossa dal Comune con l’Azienda Usl Toscana Centro e si svolgerà nella saletta comunale di via Toti a Oste

MONTEMURLO. A Montemurlo sono aperte le iscrizioni per i corsi di attività fisica adattata (A.f.a) per l’anno 2021 — 2022, promossi dal Comune di Montemurlo con la Usl Toscana Centro.

L’attività fisica non sanitaria è particolarmente indicata per lenire i sintomi di sindromi dolorose muscolari e articolari dovute a uno stile di vita sedentario. Per partecipare non è necessaria la richiesta medica, anche se è consigliabile consultare il medico di famiglia. I corsi sono organizzati per piccoli gruppi di massimo 10 — 12 persone e si svolgeranno nella saletta comunale di via Toti, 41 a Oste (adiacente al centro sociale “Il villaggio del sorriso”).

Si può scegliere tra due diversi corsi, uno attivo il lunedì e il mercoledì dalle 10.30 alle 11,30 e uno che si svolgerà il lunedì e il venerdì dalle ore 20,15 alle 21,15.

«Come per i corsi di attività motoria per anziani, anche l’attività fisica adattata rappresenta un’opportunità per prendersi cura della propria salute e del proprio benessere fisico — spiega l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti — Inoltre i corsi rappresentano un modo per socializzare e stare insieme ad altre persone nel pieno rispetto delle norme anti — Covid».

Per avere maggiori informazioni riguardo al corso e per effettuare l’iscrizione ci si può rivolgere all’ufficio politiche sociali del Comune in piazza Don Milani, 2 tel. 0574-558524/571/556

