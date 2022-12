montemurlo. APERTE LE PRENOTAZIONI PER IL PRANZO DEGLI ANZIANI ALLA MISERICORDIA

Il momento conviviale si svolgerà domenica 4 dicembre ore 13 nel salone della Misericordia di Montemurlo

MONTEMURLO. Sono aperte le iscrizioni per il “pranzo degli anziani”, promosso dalla Misericordia di Montemurlo, con il patrocinio del Comune di Montemurlo, nel salone dell’associazione in via Monsignor Paolino Contardi, 13 a Montemurlo.

Un momento conviviale, dopo due lunghi anni di isolamento per la pandemia, per stare insieme e per scambiarsi gli auguri in vista del Natale.

Per partecipare è necessario iscriversi telefonando ai seguenti numeri 0574-798867 oppure 3429936268.

[masi —comune di montemurlo]