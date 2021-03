montemurlo. AREA SGAMBATURA CANI VIA FERMI, PARTITI I LAVORI DI SISTEMAZIONE

Il Comune è intervenuto per ripristinare la recinzione e livellare il terreno

MONTEMURLO. Sono partiti ieri mattina i lavori di sistemazione dell’area sgambatura cani tra via Fermi e via Bicchieraia a Montemurlo, sempre molto frequentata dai proprietari di cani.

Il Comune è intervenuto per ripristinare la recinzione perimetrale dell’area, che sarà sostituita e resa più sicura.

Oggi, infatti, accade spesso che i cani di piccola taglia approfittino delle fessure nella recinzione per scappare dall’area della sgambatura.

In questo modo il recinto sarà messo in sicurezza.

Stesso discorso per il terreno dell’area sgambatura cani, oggi disconnesso, che sarà ripristinato e livellato.

Ieri mattina è stata portata nuova terra fresca per andare a tappare le buche create dagli animali.

«Un’operazione di restyling dell’area sgambatura cani di via Fermi che vogliamo sia sempre in ordine e sicura per consentire la migliore fruizione possibile dello spazio. — conclude l’assessore all’ambiente, Alberto Vignoli—

Sappiamo bene come le aree sgambature cani siano importanti per chi possiede un amico a quattro zampe e per questo vogliamo che la nostra città sia accogliente ed efficiente anche da questo punto di vista».

[masi — comune di montemurlo]