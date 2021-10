MONTEMURLO “ARTE E LAVORO”, OGGI CI RIPROVA

Dopo l’annullamento per maltempo, oggi domenica 3 ottobre dalle ore 9 alle 19 si svolgerà la mostra mercato di artigianato, opere dell’ingegno e della creatività in piazza Don Milani

MONTEMURLO. Dopo l’annullamento per maltempo, oggi domenica 3 ottobre si svolgerà “Montemurlo arte e lavoro”, la vetrina del saper fare promossa dal Comune e dalla Pro-loco. L’evento è giunto quest’anno alla sua ventunesima edizione e, come per altre manifestazioni, il programma è stato ridotto a causa delle restrizioni anti- contagio. Dalle ore 9 alle 19 in piazza Don Milani, dunque, si terrà il tradizionale mercatino con stand di artigianato, opere dell’ingegno e della creatività.

Inoltre, si potrà visitare la mostra di veicoli d’epoca, mentre alle ore 15,30 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo tornerà ad esibirsi in piazza e regalerà alla città un concerto.

«Purtroppo domenica 26 settembre a causa del maltempo abbiamo dovuto annullare la manifestazione — spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero — Speriamo che il 3 ottobre il tempo sia più clemente e che ci consenta di poter svolgere la mostra mercato».

Al centro visite “Il borghetto” di Bagnolo (via Bagnolo, 24 — Montemurlo), infine, si potrà approfittare per visitare la mostra fotografica “Sariesi Montemurlo ancor de’ Conti” curata da Riccardo Cocchi sul tema del viaggio e del territorio in omaggio a Dante nell’anniversario dei settecento anni dalla sua scomparsa.

La mostra fotografica rimarrà aperta dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. Sempre sulle tracce di Dante oggi domenica 3 ottobre alle ore 10 al Borghetto di Bagnolo partirà una passeggiata, condotta da Silvia Iovino, sulle tracce delle fortificazioni sul territorio montemurlese.

Per maggiori informazioni sulle manifestazioni e per prenotare la passeggiata si potrà contattare la Pro-loco Montemurlo telefono 0574-558584 email: prolocomontemurlo@hotmail.it Facebook Pro Loco Montemurlo.

[masi — comune di montemurlo]