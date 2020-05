montemurlo. ASFALTATA VIA LABRIOLA A BAGNOLO

MONTEMURLO. A Montemurlo sono ripresi a pieno ritmo i lavori di manutenzione su tutta la rete stradale cittadina. L’obbiettivo del Comune infatti è quello di avere una città sempre più bella, curata e sicura. In particolare in questi giorni è stato effettuato un intervento straordinario di manutenzione a Bagnolo, dove il Comune ha completamente riasfaltato via Labriola, dall’incrocio con la via Montalese fino a via Rovigo. Inoltre, è stato rifatto completamente l’asfalto su via Turati, via Micca e su tutta la piazza che si trova di fronte alla scuola primaria “Margherita Hack”.

«Continua con forza l’attività di manutenzione del territorio per rinnovare, sistemare e rendere più sicura l’intera rete viaria cittadina. — spiega il sindaco Simone Calamai. –

La pavimentazione stradale della zona presentava delle criticità, quindi siamo voluti intervenire con forza per risolvere definitivamente il problema. Si tratta infatti di un punto importante della città, sempre molto frequentato durante tutte le ore del giorno sia per la presenza della scuola primaria e dell’infanzia, sia del centro sportivo comunale “Nesti”. Era quindi davvero importante garantire il decoro e la sicurezza di questa zona così trafficata».

Vanno avanti come da tabella di marcia anche i lavori del nuovo centro cittadino.

Ieri è stata aperta a doppio senso di circolazione via Pascoli, dalla rotonda tra via Pascoli e via Carducci e la nuova rotatoria tra via Pascoli e via Montalese. Si tratta di una modifica alla viabilità, che d’ora in avanti sarà definitiva e funzionale alla futura chiusura del tratto di via Montalese di fronte al municipio, che sarà trasformato in un grande spazio pedonale, unito al nuovo parco dell’ex campo sportivo.

Oltre all’apertura del doppio senso di marcia su via Pascoli, in questi giorni il Comune ha aperto anche il controviale interno alla via Pascoli e il nuovo parcheggio lungo la strada che può ospitare fino al 66 posti auto. Entro quindici giorni, inoltre, saranno illuminate tutte le nuove rotatorie realizzate in centro per garantire maggiore sicurezza stradale.

«Montemurlo non si ferma — conclude il sindaco Simone Calamai — Nonostante il Coronavirus andiamo avanti con forza e convinzione con i lavori del nuovo centro cittadino per arrivare entro il 2021 alla conclusione di tutti i progetti, previsti nel grande piano di rigenerazione urbana. Un’azione destinata a cambiare per sempre il volto della nostra città e a migliorare e incrementare i servizi e gli spazi per i nostri cittadini».

Infine, a breve sarà riaperta anche via Indipendenza, dove sono in corso i lavori per il rifacimento e l’adeguamento dei marciapiedi: realizzato uno nuovo marciapiede sul lato destro della strada verso la piazza, mentre è stato allargato quello esistente verso nord.

Più spazio a disposizione dei parcheggi sul lato verso piazza della Libertà.

[masi — comune di montemurlo]