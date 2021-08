montemurlo. ASFALTATURA PISTA CICLO PEDONALE, OGGI CHIUSA UNA CORSIA DI VIA BERLINGUER

Si tratta della carreggiata in direzione Prato—Montemurlo nei pressi del centro commerciale. La chiusura prevista fino alle ore 18. Previste deviazioni sulla via Montalese per aggirare l’area di cantiere

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che oggi lunedì 2 agosto dalle ore 7,30 alle 18 sarà chiusa una corsia della via Berlinguer in direzione Prato — Montemurlo per consentire i lavori di asfaltatura della nuova pista ciclo-pedonale, che collega via Pier della Francesca a via Lippi e quindi con la nuova zona commerciale.

Le deviazioni saranno indicate sul luogo e prevedono, per chi arriva da Prato, di girare a destra su via Pier Della Francesca e continuare sulla via Montalese fino alla rotatoria tra via Riva — via Labriola, da dove sarà possibile o continuare verso Montemurlo centro o riprendere a sinistra verso Oste e la via Berlinguer.

I lavori sulla via Berlinguer fanno parte di un intervento più ampio di messa in sicurezza della mobilità della mobilità debole, che ha previsto la sistemazione di un percorso pedonale lungo il torrente Bagnolo e la realizzazione da nuova pista ciclo-pedonale lungo la via Berlinguer tra via Pier Della Francesca e via Lippi.

Il nuovo percorso ciclo-pedonale infatti, consentirà di arrivare in sicurezza al centro commerciale di Bagnolo, per raggiungere il quale è stato creato — sempre nell’ambito dello stesso intervento — un nuovo attraversamento pedonale illuminato della via Berlinguer per renderlo maggiormente visibile agli automobilisti che percorrono la strada.

Nei prossimi giorni sarà poi installato lungo tutta la nuova pista ciclabile un impianto di irrigazione, che servirà per creare, ad inizio autunno, aiuole fiorite. Non appena le temperature scenderanno, infatti, lungo la pista ciclo-pedonale saranno piantati alberi e cespugli di rose. Nei mesi scorsi inoltre l’amministrazione comunale ha provveduto a installare nuovi lampioni per rendere il percorso ben visibile anche in orario notturno e serale e garantire la massima sicurezza.

[masi —comune di montemurlo]