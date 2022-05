montemurlo. BANDIERA CGIL BRUCIATA, LO SDEGNO DEL SINDACO CALAMAI

Il sindaco Calamai ha espresso solidarietà al sindacato ed ha aggiunto: «Gesti di odio verso le sigle sindacali non sono accettabili»

MONTEMURLO. Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, ha appreso con profondo sdegno la notizia dell’atto di vandalismo avvenuto probabilmente nella notte tra il 1 e 2 maggio in via Isonzo presso la sede dello Spi-Cgil, dove ignoti hanno bruciato la bandiera del sindacato.

«Si tratta di un gesto infame e scellerato, che condanno fermamente. Un atto tanto più grave, perché avvenuto in concomitanza della festa dei lavoratori del 1 maggio scorso, gesti di odio come questo verso le sigle sindacali non sono accettabili.

Mi auguro che le indagini consentano di individuare quanto prima i responsabili dell’atto di vandalismo ed esprimo, a nome della comunità montemurlese, la mia vicinanza e solidarietà alla Cgil e allo Spi, presidi di tutela del lavoro e dei diritti di tutti i cittadini».

[masi —comune di montemurlo]