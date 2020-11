montemurlo. BIBLIOTECA COMUNALE CHIUSA, RITORNA IL PRESTITO LIBRARIO A DOMICILIO

Il servizio è attivato dal Comune grazie alla disponibilità dei volontari della Vab Montemurlo che effettueranno le consegne a domicilio. L’assessore Forastiero: «La cultura è il collante che riesce a unire la comunità e che l’aiuta a superare i momenti difficile, abbattendo le distanze e superando l’isolamento»

MONTEMURLO. Da oggi, 17 novembre, alla biblioteca “Bartolomeo Della Fonte” ritorna il prestito librario ( ma anche di dvd e riviste) a domicilio. La “zona rossa” non ferma la cultura e non spezza i legami che la biblioteca ha con i propri iscritti sul territorio.

Dopo la positiva esperienza attivata la primavera scorsa durante la prima fase della pandemia, l’amministrazione comunale ha deciso di replicare l’esperienza del prestito a domicilio. Anche questa volta saranno i volontari della Vab Montemurlo ad effettuare le consegne a casa dei montemurlesi, che prenoteranno libri, ma anche riviste e dvd.

« Il nostro obbiettivo è sempre stato quello di avere una biblioteca aperta, a misura di comunità, in grado di rispondere e adattarsi alle nuove esigenze di questi tempi così difficili. — spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Anche questa volta vogliamo dimostrare che la cultura è il collante che riesce a unire la cittadinanza e che l’aiuta a superare i momenti difficile, abbattendo le distanze e superando l’isolamento. Un’esperienza che è stata molto apprezzata a primavera e che per noi è stato naturale ripetere in questa seconda fase della pandemia. Ancora una volta il ringraziamento va ai volontari della Vab che svolgono con grande impegno questo servizio».

Possono richiedere il prestito a domicilio solo gli utenti residenti e domiciliati a Montemurlo, che possono prenotare massimo cinque libri e tre dvd, cd o riviste. Il prestito avrà durata di trenta giorni. Il prestito interbibliotecario continua ad essere attivo.

Le consegne saranno effettuate esclusivamente sul territorio comunale in giorni da concordare. I materiali saranno consegnati nel rispetto delle misure di contenimento del contagi e con lo stesso servizio sarà possibile anche prenotare il ritiro dei libri da restituire.

Le richieste di prestito a domicilio dovranno pervenire alla biblioteca scrivendo a biblioteca@comune.montemurlo.po.it, oppure telefonando al numero 0574-558567 durante i seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18,30.

Infine, la prenotazione può avvenire in modo autono attraverso il servizio di “Prestito online” (per attivare, avere istruzioni e informazioni sul servizio Prestito online cliccare su https://www.comune.montemurlo.po.it/pagina2398_prestito-libri-on-line.html).

Agli stessi recapiti possono essere richieste informazioni, assistenza nelle ricerca sul catalogo online, l’abilitazione al servizio Mlol Digitoscana o l’iscrizione a distanza alla biblioteca.

Per attivare le richieste devono essere fornite le seguenti informazioni: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di posta elettronica, indirizzo (specificando la frazione e il nome sul campanello) e un recapito telefonico.

[masi — comune di montemurlo]