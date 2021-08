montemurlo. BIBLIOTECA DELLA FONTE, ORARIO ESTIVO E GREEN PASS OBBLIGATORIO

La biblioteca rimarrà chiusa al pubblico dal 9 al 15 agosto. Si torna alla normalità dal 30 agosto. Dal 6 agosto si accede solo con il green pass

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che da lunedì 2 agosto, fino al prossimo 27 agosto la biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” osserverà un orario ridotto di apertura al pubblico, dalle ore 9 alle 13,30 con chiusura il sabato e la domenica.

La biblioteca, come ogni anno, inoltre rimarrà completamente chiusa durante la settimana di Ferragosto dal 9 al 15 agosto, per riprendere poi il normale orario di apertura da lunedì 30 agosto.

Infine, il Comune ricorda che a partire dal prossimo 6 agosto l’accesso in biblioteca sarà consentito esclusivamente alle persone munite di Certificazione verde Covid-19 in corso di validità, da esibire all’ingresso unitamente alla tessera della biblioteca o al documento di identità.

Tale documentazione sarà oggetto di controllo (anche tramite l’app VerificaC19) da parte del personale addetto all’ingresso.

Le certificazioni ammesse (in formato digitale o cartaceo) devono attestare di aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (il certificato è valido per coloro che hanno ricevuto la prima dose a partire dal quindicesimo giorno da quella data fino alla data prevista per la seconda dose; il certificato è valido per 9 mesi per coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-Covid-19 (o l’unica dose per vaccini che ne prevedano una sola); essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi (il certificato è valido per coloro che hanno contratto il virus e sono risultati guariti, per 6 mesi dalla certificazione di guarigione).

La Certificazione verde Covid-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

[masi —comune di montemurlo]