montemurlo. BILANCIO DI PREVISIONE 2023, IL COMUNE INCONTRA I CITTADINI

Il sindaco Calamai e la giunta saranno presenti nelle tre frazioni per illustrare le scelte e le linee guida di bilancio

MONTEMURLO. In vista dell’approvazione del bilancio di previsione 2023, l’amministrazione comunale di Montemurlo ha programmato tre incontri con la cittadinanza. Saranno presenti il sindaco Simone Calamai e gli assessori della giunta comunale che illustreranno nel dettaglio le scelte adottate per la gestione dell’ente

Il primo appuntamento è fissato per martedì 18 aprile ore 21,15 nel salone parrocchiale in piazza Amendola a Oste. Mercoledì 19 aprile ore 21.15 l’assemblea sul bilancio si sposta al Circolo “Gino Gelli” (via Montalese, 197 — Bagnolo) e infine giovedì 20 aprile ore 21.15 nella saletta “Peppino Impastato” di Villa Giamari (piazza Don Milani, 2 — Montemurlo).Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Gli incontri sono a ingresso libero e rappresentano l’occasione per approfondire argomenti di particolare interesse e per porre domande agli amministratori, che saranno a disposizione per fornire ai cittadini chiarimenti e per recepire necessità e suggerimenti.

[masi —comune di montemurlo]