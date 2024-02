montemurlo. BILANCIO DI PREVISIONE 2024, AL VIA ALLE ASSEMBLEE CON I CITTADINI

Il primo appuntamento è per lunedì 26 febbraio alle ore 21,15 ad Oste. Saranno presenti il sindaco Simone Calamai e gli assessori della giunta che saranno disponibili a fornire spiegazioni e chiarimenti sulle scelte della gestione economico-finanziaria dell’ente

MONTEMURLO. In vista del consiglio comunale del prossimo 5 marzo, durante il quale sarà discusso e approvato il bilancio di previsione 2024, il sindaco Simone Calamai e gli assessori della giunta incontrano i cittadini nell’ambito di assemblee pubbliche che si svolgeranno nelle principali frazioni del Comune.

Durante gli incontri saranno illustrate e spiegate le linee programmatiche e le scelte economiche finanziarie per la gestione dell’ente.

Il primo incontro è fissato per lunedì 26 febbraio ore 21,15 a Oste nel salone parrocchiale in piazza Amendola. Mercoledì 28 febbraio ore 21,15 l’assemblea si svolgerà a Bagnolo al circolo Arci “Gino Gelli” in via Montalese, 197. L’ultimo incontro con i cittadini è previsto per venerdì 1 marzo ore 21,15 alla saletta “Peppino Impastato” (piazza Don Milani, 2).

«Il bilancio di previsione è un documento che ha un grande valore, perché descrive le risorse finanziarie che l’Ente ha a disposizione, indica da dove provengono e come l’Amministrazione comunale decide di impiegarle per il bene della comunità.— spiega il sindaco Calamai — Invito quindi i cittadini a partecipare e a porre domande durante le assemblee. Gli assessori ed io saremo disponibili a fornire chiarimenti e spiegazioni su argomenti d’interesse».

Le assemblee sono ad accesso libero e gratuito. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

[masi —comune di montemurlo]