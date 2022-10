montemurlo. BOCCIODROMO VANNUCCI-MENCHETTI: IL COMUNE PUBBLICA L’AVVISO PER RINNOVARE LA GESTIONE

Si tratta di una procedura comparativa riservata agli enti del terzo settore. Per presentare le manifestazioni d’interesse c’è tempo fino al prossimo 27 ottobre

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo ha pubblicato un avviso per rinnovare la gestione del bocciodromo “Pietro Vannucci – Gian Battista Menchetti” di via Deledda a Montemurlo.

L’amministrazione comunale ha scelto di utilizzare la procedura comparativa riservata agli enti del terzo settore, nello specifico organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione per la gestione gratuita dell’impianto sportivo. È ammesso a rimborso il solo costo della copertura assicurativa dei volontari che prestano attività al bocciodromo.

Possono partecipare all’avviso organizzazioni di volontariato o le associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte nei competenti albi e in possesso di specifici requisiti indicati nell’avviso. La convenzione per la gestione del bocciodromo di via Deledda avrà durata triennale, dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2025.

«Il bocciodromo rappresenta uno spazio importante per la comunità-—sottolinea il sindaco Simone Calamai — Non solo un luogo dove praticare sport, ma anche punto di aggregazione, dove socializzare e stare bene insieme. Grazie alla creazione di una nuova stanza, al bocciodromo “Vannucci- Menchetti” esistono anche gli spazi dove fare riunioni, giochi e attività ricreative molto importanti per combattere la solitudine»

Per presentare le manifestazioni d’interesse c’è tempo fino alle ore 13,30 del 27 ottobre. Il soggetto che si vedrà aggiudicata la gestione dell’impianto si dovrà occupare della sorveglianza e del mantenimento in ordine dei locali, degli arredi, degli spazi da gioco e dell’area verde intorno al bocciodromo. Inoltre è richiesta la custodia dei locali e degli impianti e l’apertura e chiusura del cancello a confine con il giardino di Villa Giamari.

L’avviso completo è pubblicato sul sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it

Le manifestazioni d’interesse possono essere presentate al protocollo del Comune di Montemurlo ( via Montemurlo, 474) per posta o a mano oppure per posta certificata al seguente indirizzo mail comune.montemurlo@postacert.toscana.it

