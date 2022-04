montemurlo. BRUCIA UN ANNESSO ADIBITO A RIMESSAGGIO

Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco prima che si propagassero agli edifici vicini

MONTEMURLO. Una squadra del distaccamento di Montemurlo col supporto di un’autobotte proveniente dalla centrale è intervenuta questo pomeriggio in Via Giotto, nel comune di Montemurlo, per l’incendio che ha interessato un annesso adibito a rimessaggio, posto in un giardino privato.

Le fiamme sono state prontamente spente ed il personale dei Vigili del Fuoco ha evitato che si propagassero agli edifici vicini. Sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Da accertare le cause che hanno innescato le fiamme. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto anche i carabinieri ed il personale sanitario del 118, inviato a scopo precauzionale.