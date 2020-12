montemurlo. BUONI SPESA, IL COMUNE SCRIVE AI COMMERCIANTI: ADERITE ALLA CONVENZIONE

In vista dell’erogazione dei buoni spesa alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, il Comune chiede la disponibilità di negozi e supermercati ad accettare i buoni spesa

MONTEMURLO. Lo scorso venerdì 18 dicembre è scaduto il termine per presentare la domanda dei buoni spesa. La graduatoria degli ammessi e l’erogazione delle somme sarà pubblicata dal Comune entro fine mese. Si tratta della seconda erogazione di buoni spesa per le famiglie messe in difficoltà dalla crisi economica causata dal Coronavirus. In tutto a disposizione dei “buoni spesa” ci sono 150 mila euro circa, 109 mila euro stanziati dal Governo attraverso il decreto Ristori Ter e 50 mila euro messi a disposizione dal Comune.

L’amministrazione comunale è quindi a ricercare la disponibilità di negozi di alimentari e supermercati ad accettare i buoni spesa che saranno erogati alle famiglie in difficoltà. Il Comune ha scritto a tutti gli esercenti del territorio invitandoli a rinnovare la convenzione stipulata con il Comune già la primavera scorsa per l’accettazione dei buoni.

«Nella primavera scorsa, aderendo alla convenzione con il Comune, hai contribuito alle iniziative di solidarietà; sono quindi a chiederti di rinnovare la Tua formale disponibilità ad accettare i buoni spesa nel Tuo negozio e a diventare esercizio commerciale convenzionato con il Comune».

«In questo momento ci sono tante famiglie che soffrono in silenzio a causa delle conseguenze del virus, ma anche per l’improvvisa perdita delle più elementari certezze economiche.- spiega il sindaco Simone Calamai — Chiedo quindi a tutti i commercianti e supermercati di rinnovare questa alleanza per stare concretamente vicini a chi è in difficoltà.I beni primari di sostentamento devono essere garantiti a tutti, e le persone più fragili (bambini, anziani, disabili, malati) possono soffrire ulteriormente per questa terribile emergenza».

Tutti i commercianti e i supermercati interessati ad aderire alla convenzione ed ad accettare i buoni spesa possono presentare la propria adesione formale scrivendo alla mail: buonispesa@comune.montemurlo.po.it indicando i riferimenti del negozio (nome, indirizzo, contatti mail e telefonici).

Per maggiori informazioni puoi chiamare il numero 0574558561. La convenzione può essere scaricata sul sito del Comune www.comune.montemurlo.po.it

