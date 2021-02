montemurlo. BUONI SPESA, PUBBLICATA LA GRADUATORIA: AL VIA ALLA DISTRIBUZIONE

Il ritiro dei buoni spesa avverrà presso la sede del Coc, il centro operativo della protezione civile comunale in via Toscanini. Si tratta della terza distribuzione di buoni spesa dall’inizio dell’emergenza sanitaria

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che sul sito internet istituzionale (www. comune.montemurlo.po.it) è stata pubblicata la graduatoria degli ammessi (e l’elenco degli esclusi) per la distribuzione dei buoni spesa.

L’elenco è formato dal numero di protocollo, rilasciato all’interessato tramite e-mail o telefonicamente, al momento della presentazione della domanda al protocollo del Comune. Gli aventi diritto saranno contattati dall’ufficio politiche sociali che comunicherà il giorno e l’ora per il ritiro dei buoni spesa.

La consegna dei buoni avverrà presso la sede del Coc – Centro operativo di protezione civile comunale (via Toscanini, 25) di fianco alla sede della polizia municipale. Per il Comune di Montemurlo si tratta della terza distribuzione di buoni spesa dall’inizio dell’emergenza sanitaria a sostegno delle famiglie che abbiano subito riduzioni della propria capacità economica.

Per quanto riguarda questa terza fase di distribuzione dei buoni spesa sono pervenute 208 domande, di cui 199 accolte e 9 non ammesse al contributo. L’importo massimo erogabile a ciascun nucleo familiare è così definito: nucleo composto da una persona: 120 euro; due persone 200 euro, tre persone 280 euro, quattro persone 360 euro, cinque o più persone 400 euro.

L’importo totale sarà ridotto del 50% in presenza di altri benefici economici di natura pubblica di cui usufruisce il nucleo (ad esempio, reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, Cassa integrazione, NASPI, benefici pubblici per il sostegno all’affitto).

« Purtroppo non siamo ancora fuori dall’emergenza sia sanitaria che economica e come Comune abbiamo ritenuto importante continuare a dare un sostegno concreto a tutte quelle famiglie, che purtroppo hanno subito una perdita importante della propria capacità economica. — spiega il sindaco Simone Calamai — Inoltre è sempre attivo il conto corrente attivato dall’amministrazione comunale per dare il proprio contributo a sostegno delle famiglie e delle attività in crisi a causa del Covid.

Crediamo che sia importantissimo, soprattutto in questo momento, mantenere la coesione sociale. Solo così possiamo farcela ».

CHI ACCETTA I BUONI SPESA —Gli esercenti che hanno aderito alla convenzione con il Comune e che accettano i buoni spesa del valore di 20 euro ciascuno sono la Unicoop Firenze (via Livorno), la Conad di Oste (via Pistoiese 4), Carrefour Market di Bagnolo (via G. Di Vittorio 2/4), CarniSi (via G. Di Vittorio, 5), Baldini Vini (via Treviso, 14- Oste), alimentari Il Mulino (via Montalese, 307) e le farmacie “Farmacia di Bagnolo” (via Pistoia, 4), le farmacie Farmacom di Oste ( via Scarpettini 370/2) e di Fornacelle (via Montalese, 621), la farmacia “D’Orsi” (via Montalese, 410).

L’alimentare Il Mulino, Carrefour Market, Conad di Oste, Farmacia di Bagnolo (solo sui prodotti da banco) e Unicoop Firenze di via Livorno applicheranno lo sconto del 10% a coloro che presenteranno i buoni spesa.

È importante ricordare che i punti vendita sono tenuti a verificare l’identità di coloro che utilizzano il buono spesa e pertanto i cittadini che si recano a fare la spesa devono sempre avere con sé un documento di riconoscimento valido.

