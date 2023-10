montemurlo. “CARO ENERGIA”, ULTIMA SETTIMANA PER PRESENTARE DOMANDA E ACCEDERE AI CONTRIBUTI

C’è tempo fino al prossimo 31 ottobre. Tra i requisiti per accedere è necessario possedere un Isee fino a 20 mila euro. Contributi fino ad un massimo di 300 euro. Il sindaco Calamai «Il Comune agisce concretamente a sostegno delle famiglie e con questo bando dà risposta ad un amplia platea di beneficiari»

MONTEMURLO. Ultima settimana utile per presentare richiesta di contributo sul bando che assegna 90 mila euro alle famiglie montemurlesi per far fronte ai rincari energetici di luce e gas. Per presentare le domande c’è tempo fino alle ore 13,30 del prossimo 31 ottobre.

Il Comune di Montemurlo estende la platea dei bonus sociali statali e dà la possibilità ad un numero maggiore di famiglie di accedere ai contributi per il pagamento delle bollette di luce e gas per il riscaldamento domestico. Un’importante forma di sostegno anche in vista della stagione invernale che vedrà maggiori spese per il riscaldamento domestico.

Il contributo “caro energia” è destinato ai residenti del Comune di Montemurlo; per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea è necessario essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità.

L’utenza domestica (luce o gas) per la quale si richiede il contributo deve essere intestata a colui che sottoscrive la domanda e relativa all’alloggio di residenza. Inoltre, possono accedere al sostegno coloro che hanno un Isee del nucleo familiare, in corso di validità, con valore compreso tra zero e 20 mila euro.

Per ciascun nucleo familiare può essere presentata una sola richiesta o per l’energia elettrica o per il gas per il riscaldamento. Il contributo sarà corrisposto, fino ad esaurimento fondi, da un minimo di 100 ad un massimo di 300 euro a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui l’utenza, per cui è richiesto il contributo, risulti beneficiare del bonus sociale energia elettrica o gas per riscaldamento si procederà ad una riduzione del contributo del 50%.

«Questa è l’ultima settimana utile per presentare la domanda di contributo per far fronte all’aumento dei costi luce e gas e quindi l’invito a tutti i cittadini è quello di presentare richiesta e non perdere questa opportunità — spiega l’assessore all’ambiente, Alberto Vignoli – Le misure messe in campo dal Comune ampliano la platea dei beneficiari dei bonus statali, estendendo anche la fascia di reddito Isee ammesso al contributo».

Tra i documenti necessari da presentare insieme alla domanda, è necessario allegare copia delle fatture intestate al richiedente riferite al periodo 1 giugno 2022 – 30 giugno 2023 dell’utenza per la quale si richiede il contributo, pagate e complete delle ricevute di pagamento.

Per informazioni maggiori informazioni e appuntamenti rivolgersi al servizio ambiente e difesa del suolo del Comune di Montemurlo, chiamando i numeri di telefono 0574 558352 oppure 0574 558315 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12. Il bando completo e i moduli di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it

La domanda, redatta sull’apposito modulo può essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Montemurlo (piazza Della Repubblica 1) in orario di apertura al pubblico, dalle 9 alle 13,30 dal lunedì al venerdì, oppure tramite pec all’indirizzo comune.montemurlo@postacert.toscana.it.

[masi —comune di montemurlo]