montemurlo. CARTA SOLIDALE ACQUISTI, I BENEFICIARI SARANNO CONTATTATI TELEFONICAMENTE DALL’UFFICIO POLITICHE SOCIALI

La lettera con il numero della carta andrà poi ritirata allo Sportello al cittadino. Solo coloro che non saranno rintracciati telefonicamente, riceveranno una comunicazione a casa

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo ricorda che per ottenere la Carta solidale acquisti 2023 non si deve fare alcuna domanda, perché l’elenco dei beneficiari è stato individuato dall’Inps e comunicato all’amministrazione comunale.

I beneficiari riceveranno una comunicazione telefonica da parte dell’ufficio politiche sociali che li inviterà a recarsi allo sportello al cittadino (piazza Don Milani, 3 – al Centro Giovani D. Sassoli) per ritirare la lettera contenente il numero della Carta solidale nominativa.

Solo se non sarà possibile rintracciare la persona per telefono, arriverà una lettera a casa. Ricevuta la comunicazione, la carta solidale dovrà essere ritirata esclusivamente dal titolare della stessa presso qualunque ufficio postale, esibendo i seguenti documenti: comunicazione con il numero della carta solidale, carta d’identità del titolare, codice fiscale o tessera sanitaria.

La carta solidale prevede un unico contributo economico per nucleo familiare di importo pari a 382,50 euro, erogato attraverso la carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, per acquisti di beni di prima necessità. La carta, rilasciata da Poste Italiane, è nominativa e sarà operativa da luglio 2023. Dovrà essere effettuato almeno un acquisto entro e non oltre il 15 settembre 2023, pena la decadenza dal beneficio.

Per ottenere la Carta non è necessario presentare domanda perché i beneficiari sono individuati dall’Inps fra i nuclei familiari con un Isee sotto i 15 mila euro e secondo le modalità previste dal decreto interministeriale del 18 aprile 2023.

Lo sportello al cittadino (piazza Don Milani, 3 — Montemurlo) è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 — 13, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

[masi —comune di montemurlo]