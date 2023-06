montemurlo. CENA DI SOLIDARIETÀ PER L’EMILIA ROMAGNA, RACCOLTI 5 MILA EURO

Il Comitato Montemurlo solidale si mobilita per aiutare le popolazioni colpite dalle alluvioni del maggio scorso. Coinvolte tantissime associazioni e aziende del territorio che hanno contribuito all’iniziativa in vario modo

MONTEMURLO. Grande successo per la cena di solidarietà promossa dal Comitato Montemurlo Solidale a favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna, colpite dalle devastanti alluvioni del maggio scorso. Giovedì 15 maggio scorso nel salone della Misericordia di Oste si sono ritrovati in tanti: semplici cittadini, volontari, associazioni, consiglieri comunali e assessori della giunta comunale.

Alla fine sono stati 5 mila euro i soldi raccolti che confluiranno nel finanziamento di un progetto, che sarà individuato dal Comitato Montemurlo solidale insieme alle altre strutture simili presenti sul territorio.

«Una bella serata di solidarietà alla quale hanno risposto tanti cittadini ed associazioni e alla quale hanno dato un sostegno indispensabile negozi e aziende del territorio, che desidero ringraziare — dice il sindaco Simone Calamai — Ancora una volta Montemurlo dimostra un grande cuore e vicinanza concreta per chi sta affrontando un momento di difficoltà».

Tanta soddisfazione per la riuscita della serata è stata espressa anche dal presidente del Comitato Montemurlo Solidale, Francesco Messineo: «Com’è successo in passato, il Comitato destinerà i fondi ad una struttura o all’acquisto di attrezzature di necessità su indicazione delle amministrazioni locali delle zone colpite. Metteremo insieme le forze per concretizzare un’azione di aiuto».

All’iniziativa di giovedì sera hanno preso parte il Collegio Geometri Prato, le associazioni della protezione civile comunale, Auser, associazione nazionale Carabinieri, Gruppo Alpini Montemurlo, Cisom, Ari, Kiwanis Club Prato, Lions Club Montemurlo, Leo club Montemurlo, Aido, Avis, Circolo Arci Meucci Tamare, Misericordia Oste e Montemurlo ,Croce d’oro Montemurlo, Gruppo Storico, San Vincenzo de Paoli Montemurlo, La velenosa, il Borgo della Rocca. Hanno inoltre contribuito come sponsor, facendo concrete donazioni per la buona riuscita della serata, Unicoop Firenze, Gastronomia Baroni, Macelleria Targetti, Macelleria F.lli Cecchi, Baldini Vini, panificio Ciolini, le pasticcerie Victory, Betti, Figaro, Gabardina, Pacha Mama, la panetteria La spiga dorata, il panificio del Ponte, Nontex, Estetica 5 passi, Initaly Bistrot, Triade, Anni verdi Susy, Regine di fiori, Bar m601, gelateria Fata Gelata, Studio Fotografico Fantini Ema, Amo.art, azienda segnala, Stile di donna, Tecnoedile ed Esseemme.

[masi —comune di montemurlo]