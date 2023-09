MONTEMURLO CENTRAL PARK, IL 23 SETTEMBRE SI INAUGURA IL NUOVO PARCO URBANO

Un intero pomeriggio di eventi dedicati alla cittadinanza e alle associazioni del territorio. Alle ore 17,30 il taglio del nastro alla presenza del sindaco Calamai e altre autorità. Concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi, del coro Ensemble Black & White, sfilata di moda del liceo Brunelleschi e gran finale con il concerto della cover band dei Negroamaro

MONTEMURLO. Finalmente è ufficiale: sabato 23 settembre sarà inaugurato il nuovo parco cittadino nel cuore di Montemurlo. Un “central park” con spazi pedonalizzati che compongono un’area di 24 mila metri quadrati a disposizione della cittadinanza con “isole” dedicate allo sport, alla vita all’aria aperta e al relax e al gioco dei più piccoli.

Un grande progetto di riqualificazione urbana che ha visto un investimento complessivo di 5,6 milioni euro, grazie ai fondi europei del Por Fesr, erogati attraverso la Regione Toscana e risorse proprie del Comune.

L’inaugurazione, inizialmente prevista per luglio, è slittata a fine settembre a causa delle alte temperature che, nei mesi scorsi, hanno impedito il completamento della semina del manto erboso e della piantumazione delle alberature. Ora, invece, è tutto pronto. Gli operai stanno completando le ultime sistemazioni e sono in corso le installazioni del sistema di video sorveglianza, affinché nel parco sia garantita la massima sicurezza e possano essere scoraggiati atti di vandalismo.

Un’inaugurazione attesissima da tutta la cittadinanza che il sindaco Simone Calamai ha voluto organizzare come una grande festa popolare i cui protagonisti saranno i cittadini e le associazioni del territorio.

«Dopo anni di duro lavoro e l’interruzione causata dal Covid, finalmente possiamo inaugurare questa grande area verde – commenta con soddisfazione il sindaco Simone Calamai — L’inaugurazione sarà l’occasione per condividere la gioia di ritrovarsi insieme in uno spazio polifunzionale, pensato per rispondere alle esigenze di tutte le fasce d’età con aree tematiche per lo sport e la vita all’aria aperta.

L’inaugurazione di sabato è solo il primo degli eventi che il parco ospiterà. Vogliamo che questo spazio sia frequentato, vissuto e rispettato. Un’area di tutti e per tutti per giocare, fare sport, stare insieme. È stato un percorso lungo, non privo di difficoltà, ma non vedevamo l’ora di consegnare questo spazio alla nostra città che finalmente avrà un cuore verde da vivere. Montemurlo cambia e diventa sempre più bella».

L’obbiettivo è quello di aprire lo spazio alla comunità ma, nel momento dell’inaugurazione, dare visibilità e valore a tutto il ricco mondo del volontariato e dell’associazionismo montemurlese, dalle associazioni che operano nel mondo dell’assistenza sociale e sanitaria, alla protezione civile, allo sport, alla danza, al mondo dell’arte e della promozione del territorio.

La nuova piazza della Repubblica, di fronte al municipio, e la scalinata che porta verso via Carducci, ospiteranno gli stand delle associazioni e gli eventi di animazione musicale. Il programma partirà alle ore 16 con l’esibizione del coro Ensemble Black& White, della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Montemurlo diretta dalla maestra Liana Lascialfari, a seguire le esibizioni sportive e delle scuole di ballo e alle ore 20 la sfilata di moda curata dagli studenti del Liceo artistico “Umberto Brunelleschi” di Montemurlo.

Il gran finale in piazza della Libertà alle ore 21,30 è affidato alla cover band ufficiale dei Negroamaro. Il momento istituzionale con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Simone Calamai e di altre numerose autorità, si svolgerà alle ore 17,30 con l’apertura al pubblico del grande parco e l×attivazione della fontana con i giochi d’acqua.

All’inaugurazione sono chiamati a partecipare anche gli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti: bar, pasticcerie, forni panetteria del territorio. Tutti coloro che sono interessati a posizionare uno stand come “punto ristoro” sulla nuova piazza per la vendita di bibite, panini e altre specialità gastronomiche possono inviare l adesione entro e non oltre martedì 19 settembre ore 13 scrivendo a segreteria.sindaco@comune.montemurlo telefono 0574-558217.

IL NUOVO PARCO URBANO– Si tratta di una grande area pedonalizzata di 24 mila metri quadri nel cuore della città. Un “central park” con tante funzioni per tutte le fasce d’età. C’è l’area gioco per la prima infanzia con un grande scivolo, un gioco per l’arrampicata, tappetti elastici, altalene e giochi a molla. Per i ragazzi un’altra isola tematica del parco propone uno skate park e un campo da basket che, all’occorrenza può trasformarsi in arena per gli eventi.

Molto suggestiva anche l’area del bio-lago, uno specchio d’acqua artificiale dove la depurazione non viene effettuata mediante i classici sistemi ma attraverso l’utilizzo di elementi naturali che hanno la medesima funzione come piante e ghiaia. Nel parco sono già stati sistemati tutti gli arredi in legno: come panchine, tavoli e sedute dalle forme insolite; nell’area del laghetto si trovano grandi sdraio in legno che potranno essere utilizzati per il relax.

Poco distante una fontana a terra con giochi d’acqua, sicuramente farà la gioia dei bambini nelle calde giornate estive.Infine, sono circa 300 gli alberi piantati dal Comune di Montemurlo e appartenenti a trenta specie diverse con l’obiettivo di ricreare la biodiversità presente in natura e quindi di attrarre l’aviofauna: carpini, aceri, platani, acacie, frassini, pini, querce, salici, bagolari, alberi molto resistenti adatti a tutti i terreni.

[masi— comune di montemurlo]