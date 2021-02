montemurlo. CENTRO CITTADINO, DOMANI INIZIANO I LAVORI SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, POI AL VIA ALLA NUOVA VIABILITÀ

Una volta conclusi gli interventi, il Comune aprirà a doppio senso via Rosselli e via Carducci, inaugurando la viabilità definitiva del nuovo centro cittadino. Resta invece aperta per ora la via Montalese nel tratto di fronte al municipio

MONTEMURLO. A Montemurlo giungono a conclusione i lavori della nuova viabilità del centro cittadino. Dopo la completa asfaltatura delle principali arterie viarie che circondano l’ex campo sportivo, domani mercoledì 24 febbraio prenderanno il via i lavori per disegnare la nuova segnaletica orizzontale che definirà gli stalli di sosta ma anche i nuovi sensi di marcia di strade e parcheggi del centro.

A conclusione dei lavori della segnaletica orizzontale, infatti, il Comune inaugurerà quella che sarà la viabilità definitiva del nuovo centro cittadino con l’apertura del doppio senso di marcia su via Rosselli (attraverso l’apertura dell’uscita alla rotatoria tra via Rosselli e via Montalese di fronte al municipio) e su via Carducci (via Pascoli già da qualche mese è a doppio senso di marcia).

Resta invece ancora aperto il tratto di via Montalese di fronte al municipio, che nei prossimi mesi sarà definitivamente chiuso per consentire il collegamento pedonale diretto tra la piazza della Libertà e il grande parco urbano che sta nascendo nell’ex campo sportivo.

Proprio in questi giorni il cantiere di lavoro si sta occupando degli sbancamenti per realizzare la gradinata pedonale, che metterà in collegamento diretto la via Carducci con la piazza Donatori di sangue e il municipio. Un viale che consentirà di raggiungere la scuola “Loris Malaguzzi” attraverso il nuovo ingresso che si sposta sul lato del parco urbano.

«Con la realizzazione della segnaletica orizzontale diventerà pienamente operativa la nuova viabilità del centro cittadino con le vie Rosselli e Carducci, che diventano a doppio senso. —spiega il sindaco Simone Calamai — In questi giorni la ditta incaricata sta completando le ultime finiture sull’asfalto per poi passare da mercoledì 24 febbraio alla realizzazione della segnaletica orizzontale. Si aggiunge così un nuovo tassello al progetto del nuovo centro di Montemurlo».

Per consentire i lavori di definizione della nuova segnaletica orizzontale da domani mercoledì 24 febbraio fino a sabato 27 febbraio scatteranno divieti e limitazioni alla circolazione e alla sosta in centro.

In particolare, dalle ore 9 del giorno 24 febbraio fino al termine dei lavori, e comunque non oltre le ore 19 del giorno 27 febbraio, in piazza Donatori del Sangue (parcheggio) e in via Fratelli Rosselli nel parcheggio all’intersezione con via Dante Alighieri entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito.

Inoltre, sempre dalle ore 9 del giorno 24 febbraio fino al termine dei lavori, e comunque non oltre le ore 19 del giorno 27 febbraio, in via Montalese — dall’intersezione con via Garibaldi fino all’intersezione con via G. Pascoli — sul lato sinistro in direzione da Prato verso Montale, entrerà in vigore il divieto di sosta e il restringimento di carreggiata.

Limitazioni anche in via Pascoli, dall’intersezione con via Montalese all’intersezione con via Carducci, in via Carducci dall’intersezione con via Pascoli all’incrocio con via Fratelli Rosselli e in via Fratelli Rosselli, dall’intersezione con via Carducci all’incrocio con via Montalese, dove scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata, il restringimento di carreggiata con transito a senso unico alternato da movieri e a vista.

Il Comune ricorda che il limite massimo di velocità, consentito sulle strade interessate dai lavori, scenderà a 30 km orari.

[masi —comune di montemurlo]