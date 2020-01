montemurlo. CENTRO CITTADINO, INIZIANO I LAVORI PER LA ROTATORIA TRA VIA ROSSELLI E VIA CARDUCCI

MONTEMURLO. Vanno avanti come da cronoprogramma i lavori per il nuovo centro cittadino di Montemurlo, vedrà la trasformazione dell’ex campo sportivo di via Rosselli in un grande parco urbano.

Domani mercoledì 22 gennaio partirà il cantiere per la realizzazione della rotatoria tra via Rosselli e l’intersezione con via Carducci, una delle tre nuove infrastrutture viarie indispensabili per procedere alla futura chiusura della via Montalese nel tratto di fronte al municipio e la creazione di un collegamento pedonale tra la piazza della Libertà e il nuovo giardino.

In questa fase dei lavori non cambierà nulla sul fronte della circolazione stradale, ma per allestire il cantiere dei lavori già da domani entrerà in vigore il divieto di sosta sulla striscia di parcheggi che si trova in via Rosselli a sud dell’intersezione con via Dante Alighieri.

Con il procedere dei lavori saranno istituite le necessarie deviazioni al traffico. Le lavorazioni della rotatoria tra via Rosselli e via Carducci dureranno circa un mese.

« La viabilità rimarrà inalterata ma si potrebbero creare dei disagi per i quali ci scusiamo con i cittadini — dice il sindaco Simone Calamai — Contiamo sulla collaborazione di tutti perché si tratta di un intervento molto importante che ci consente di dare gambe all’idea del grande parco urbano che a breve metterà in collegamento la piazza della Libertà con l’ex campo sportivo».

I lavori della nuova rotatoria procederanno poi sulla porzione di giardino della scuola dell’infanzia di Novello e tutta l’area acquisirà una nuova conformazione.

[masi — comune di montemurlo]