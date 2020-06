montemurlo. CENTRO ESTIVO COMUNALE, PARTONO LE PRE-ISCRIZIONI

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che da ieri sono aperte le pre —iscrizioni al centro estivo comunale, gestito dal consorzio Astir e rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni (età scolare: infanzia, primaria e secondaria primo grado).

Il centro estivo si svolgerà a giugno e luglio alla scuola Primaria Anna Frank di Oste e alla scuola dell’infanzia Tintori di Bagnolo, mentre a settembre, solo per i bambini dell’infanzia, il centro estivo si terrà nel giardino di Villa Giamari.

Le famiglie potranno scegliere la frequenza di tre diversi periodi dal 22 giugno al 3 luglio con orario 8-12 e/o 14-18, dal 6 al 31 luglio con orario 8-15 e dal 31 agosto all’11 settembre con orario 8-12 e/o 14-18. Il servizio di mensa sarà attivo soltanto nel periodo dal 6 al 31 luglio.

Il tema del centro estivo di quest’anno sarà Il giardino degli alberi magici, perché la bellezza di ogni bambino come un albero sa crescere nel proprio spazio con il cuore aperto agli altri.

Le pre-iscrizioni sono aperte fino al 16 giugno e si possono fare direttamente per e-mail, scrivendo all’indirizzo protocollo@comune.montemurlo.po.it, specificando nell’oggetto Centro Estivo 2020 e il nome e cognome del bambino — per le iscrizioni relative al periodo 22 giugno-3 luglio, mentre fino al 18 giugno si possono fare anche le iscrizioni per i periodi successivi.

Le iscrizioni si possono fare anche presso il servizio politiche sociali del Comune di Montemurlo (via Bicchieraia, 5 ) da lunedì 15 giugno a giovedì 18 giugno dalle ore 9 alle ore 13.

La frequenza del Centro estivo comunale è riservata ai bambini residenti o frequentanti le scuole di Montemurlo.

Hanno la priorità d’accesso al centro estivo i bambini segnalati dai servizi sociali per documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza; i bambini in possesso di certificazione della condizione di disabilità ( L.104/92); le famiglie in cui entrambi, o uno solo dei genitori, svolgono attività lavorativa e sono assenti reti parentali di sostegno.

Al momento della pre-iscrizione i genitori saranno tenuti a firmare, oltre alla domanda, il patto di corresponsabilità, come previsto dalla delibera della Regione Toscana, per il contenimento del contagio da Coronavirus.

«Grazie al contributo della Regione (per Montemurlo 11 mila euro) siamo riusciti a mettere in piedi un centro estivo che coniuga sicurezza e divertimento. Oltre ai giochi e alla socializzazione, inoltre, al centro estivo comunale porteremo avanti il programma educativo, promosso dalla Regione dal titolo Leggere: forte estate!, per contribuire a migliorare e recuperare le facoltà cognitive dei bambini che possono aver subito un de-potenziamento in questi mesi di lontananza dalla scuola. — spiega l’assessore Alberto Fanti — Il centro estivo è svolto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio, un aspetto fondamentale a tutela della salute dei bambini. Oltre agli operatori del consorzio Astir daranno una mano anche quattro giovani del servizio civile comunale del progetto sociale».

QUOTE DI PARTECIPAZIONE — Le quote per la frequenza del centro estivo sono invariate rispetto al 2019, quattro settimane: 250 euro; due settimane: 140 euro; tre settimane: 187 euro; due settimane (solo mattina o solo pomeriggio): 60 euro; due settimane (mattina e pomeriggio): 120 euro.

Tariffe uniche con modulo obbligatorio di minimo due settimane. I pagamenti delle quote di partecipazione dovranno essere effettuati soltanto dopo aver accertato la disponibilità dei posti presso lo Sportello al Cittadino (via Toscanini, 1) con carta di credito, bancomat o banco posta (non si accettano contanti o bollettini).

INFORMAZIONI — Il Centro Estivo 2020 è realizzato in collaborazione con il Consorzio Astir, per informazioni si può contattare la coordinatrice del centro Chiara Berlendis tel. 3486235708 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 prima dell’inizio del Centro Estivo

.Per ulteriori chiarimenti ci si può rivolgere al servizio Politiche Sociali del Comune di Montemurlo, tel. 0574/558575 — 558571 nei giorni da lunedì a giovedì dalle ore 9 alle 13.

[masi — comune di montemurlo]