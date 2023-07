montemurlo. CENTRO ESTIVO COMUNALE, STANZIATI CIRCA 20MILA EURO PER LE SPESE DI TRASPORTO E PER LE USCITE

Il consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio. Le risorse sono state utilizzate dall’amministrazione comunale per potenziare i servizi del Centro estivo e andare incontro alle famiglie per coprire i costi di trasporto e delle gite, previste nella programmazione del centro

MONTEMURLO. Il Consiglio comunale di Montemurlo, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato la seconda variazione al bilancio di previsione 2023-25 con la quale vengono recepiti 20.598 euro, fondi erogati normalmente dal ministero per la Famiglia per la gestione dei centri estivi 2023.

Il Comune di Montemurlo ha deciso di utilizzare le maggiori risorse in bilancio per venire incontro alle esigenze delle famiglie alle prese con sempre maggiori spese a causa dell’inflazione galoppante. I 20 mila euro, erogati dal ministero, sono stati destinati, infatti alla copertura dei costi del trasporto per il centro estivo comunale, in seguito agli aumenti di tale costo rispetto agli anni passati, e alle gite previste nel programma educativo del centro.

«Il centro estivo comunale rappresenta un’offerta educativa di qualità. – spiega il sindaco Simone Calamai — Abbiamo dunque deciso di destinare le risorse ministeriali alla copertura dei maggiori costi per il trasporto e delle gite didattiche e ricreative previste nel programma.

In questo modo abbiamo evitato di aumentare le quote di compartecipazione a carico delle famiglie. L’obiettivo del nostro centro estivo è quello dell’inclusione e della partecipazione: attraverso lo stanziamento di queste risorse per la copertura dei maggiori costi per il trasporto, manteniamo le tariffe a prezzi contenuti».

Un centro estivo inclusivo che accoglie bambini con disabilità, grazie alla presenza di educatori specializzati della cooperativa Tarta-ruga di Montemurlo e bambini provenienti da nuclei familiari in condizioni di disagio economico, la cui quota di partecipazione è a carico dell’amministrazione comunale.

«Le risorse sono molto importanti anche per migliorare l’offerta educativa del centro estivo — conclude il sindaco — Le uscite sul territorio sono opportunità preziose di conoscenza e socializzazione. Era importante quindi continuare a garantirle senza aggravi di spesa per le famiglie».

[masi —comune di montemurlo]