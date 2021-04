montemurlo. CHIUSA VIA BICCHIERAIA PER CONSENTIRE I LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO

I lavori si svolgeranno domani mercoledì 21 e giovedì 22 aprile. Il passaggio sarà consentivo solo ai residenti e alle attività produttive

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che dalle ore 9 e fino alle ore 17 dei giorni 21 e 22 aprile via Bicchieraia, all’altezza del civico 110, rimarrà chiusa al traffico per consentire l’esecuzione dei lavori di nuovo allacciamento della condotta idrica dalla parte della società Bacino Ovest, incaricata da Publiacqua.

Nel tratto interessato sarà vietato il transito dei pedoni e il transito dei veicoli. Il passaggio sarà consentito (nelle ore previste) solo ai residenti e alle attività produttive.

I cartelli con le deviazioni al traffico e i percorsi alternativi saranno apposti in zona ( in via Bicchieraia intersezione via Tagliamento).

[masi —comune di montemurlo]