montemurlo. CHIUSA VIA MATTEOTTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE RETE ELETTRICA

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che da oggi giovedì 23 a sabato 25 gennaio via Matteotti all’altezza del civico 56, nel tratto dall’intersezione con via Indipendenza a via Morecci, sarà chiusa al traffico dalle ore 9 alle ore 17.

La chiusura si è resa necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione sulla rete di distribuzione a bassa tensione da parte di Enel Distribuzione. Dopo le ore 17 la strada sarà riaperta al traffico. Su via Matteotti, per tutta la durata dei lavori, sarà fatto anche divieto di sosta.

Il percorso alternativo prevede di seguire via Garibaldi e quindi di voltare a destra su via Morecci. Non sarà interessato dalla chiusura il tratto di via Matteotti tra via Indipendenza e la via Montalese.

Inoltre, nei prossimi giorni sarà istituito un senso unico alternato con restringimento di carreggiata su via della Rocca per consentire i lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi.

Si sono conclusi invece, i lavori di manutenzione sempre sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica a bassa tensione in via Labriola che hanno comportato per alcuni giorni un restringimento di carreggiata regolato da impianto semaforico.

[masi — comune di montemurlo]