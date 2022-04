montemurlo. COLORI DI PRIMAVERA, DISTRIBUITI MILLE AQUILONI PER LA FESTA DELLA RINASCITA

Sono state oltre 1500 le persone che hanno animato la festa al parco della pace e le bancarelle del Montemurlo Street food in piazza della Costituzione. Il sindaco Calamai: «È stata la grande festa della ripartenza»

MONTEMURLO. Complici un bel sole e un clima mite, la festa “Colori di primavera” ha superato ogni più rosea aspettativa in termini di presenze. Ieri, domenica 10 aprile, la Proloco Montemurlo, organizzatrice dell’evento insieme al Comune, ha distribuito gratuitamente mille aquiloni che sono stati fatti volare dai bambini al parco della pace di via Deledda.

In tutto, compreso il “Montemurlo street food” di piazza della Costituzione, le presenze hanno superato le 1500 persone. «Ci dispiace se qualche bambino è rimasto senza aquilone, ma non ci aspettavamo un risposta di questo tipo. — commenta il presidente della Proloco, Lorenzo Scrozzo – È stato un successo che ha superato tutte le nostre aspettative, il prossimo anno acquisteremo molti più aquiloni. Siamo rimasti fermi tre anni, prima il maltempo poi la pandemia e tutte queste presenze ci hanno stupito. C’è davvero tanta voglia di stare insieme».

Anche per il sindaco Simone Calamai e per l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero, le presenze alla festa Colori di primavera hanno rappresentato una piacevole sorpresa: «È stata la grande festa della ripartenza. — dicono – Siamo stati tutto il giorno con le persone e abbiamo notato che c’è una gran voglia di normalità e di serenità. Abbiamo passato due anni di dolori e restrizioni, ora siamo tutti preoccupati dalla situazione internazionale, e quindi momenti di festa come questi sono importanti, soprattutto per i più piccoli. Un bel fine settimana a Montemurlo che ha offerto tante occasioni di svago, ma anche di riflessione».

I volontari della Proloco hanno poi offerto la merenda a tutti i bambini presenti (distribuiti venti chili di pane e cioccolato), bambini che si sono divertiti anche con il mini quad, il truccabimbi, il teatro dei formaggini Guasti.

Festa nella festa al parco della pace le famiglie hanno potuto conoscere da vicino il sistema comunale di protezione civile e i loro mezzi operativi. In particolare gli operatori hanno invitato i cittadini ad iscriversi ad “Alert System”, il sistema gratuito di allerta con messaggi telefonici pre-registrati per essere prontamente avvisati in caso di emergenze sul territorio. In piazza della Costituzione i camioncini del “Montemurlo street food” hanno registrato il tutto esaurito.

Dopo due serate sfortunate caratterizzate dal maltempo, la domenica ha regalato un bel sole che ha invogliato a mangiare all’aperto, tanto che si sono formate file davanti ai camioncini delle tante specialità gastronomiche presenti.

«Tante famiglie hanno abbinato la festa Colori di primavera allo street food e tutti hanno apprezzato la nuova formula proposta quest’anno con cibo di grande qualità e tanti eventi collaterali che hanno animato la piazza da giovedì a domenica», conclude Lorenzo Scrozzo, che ringrazia tutte le associazioni e i volontari che hanno reso possibile questo fine settimana di festa.

[masi —comune di montemurlo]