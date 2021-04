montemurlo. CON LA RIPRESA DELLA SCUOLA TORNA IL “NONNO VIGILE”

I volontari dell’Auser impegnanti anche con le attività di supporto ai servizi di sorveglianza e accoglienza degli alunni

MONTEMURLO. Ieri mattina, 7 aprile, con la ripresa delle scuole dell’infanzia, primaria e prima media sono ripartiti nel comune di Montemurlo altri importanti servizi che vedono protagonisti gli anziani dell’Auser.

Il “nonno vigile” occupa i volontari in servizi di sicurezza stradale, come far attraversare la strada ai bambini di fronte alle scuole senza rischi, mentre all’interno delle scuole gli anziani dell’Auser sono ripartiti con le attività di supporto ai servizi di sorveglianza e accoglienza degli alunni.