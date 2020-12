montemurlo. COVID 19, SCOMPARE A POCHI GIORNI DI DISTANZA DALL’AMICO DI SEMPRE

Fernando Caruso, 86 anni, era ricoverato al Santo Stefano. Di nuovo insieme a Ezio Galeotti alle cappelle del commiato. Le condoglianze del sindaco Calamai

MONTEMURLO. [a.b.] “Ieri giovedì 3 dicembre a causa del Covid se ne è andato un altro nostro concittadino”. È stato il sindaco Simone Calamai ad annunciare la scomparsa di Fernando Caruso, 86 anni, residente a Bagnolo.

“Il caso — ha scritto su facebook – ha voluto che Fernando fosse ricoverato al Santo Stefano per l’aggravamento delle sue condizioni di salute proprio insieme all’amico di sempre, Ezio Galeotti, scomparso anche lui per il Covid il 1 dicembre scorso. E insieme Fernando e Ezio si sono ritrovati alle cappelle del commiato”.

Fernando Caruso era nato a Chieti in Abruzzo e nel 1961 per cercare lavoro si era trasferito in Toscana, prima a Vernio, poi a Figline di Prato e quindi a Montemurlo. Aveva fatto il muratore e poi il camionista per uno scatolificio. Era sposato e aveva due figli. Fernando frequentava il Circolo Arci Gino Gelli di Bagnolo e aveva la passione per il biliardo.

È stato proprio il campione di biliardo Michel Galeotti a ricordarlo ieri con un post su Facebook “Ciao Fernandino grazie per tutti i momenti belli passati intorno al panno verde..”.

La figlia Paola lo ricorda come “un uomo semplice e tranquillo, che sapeva farsi amare”.

Anche il sindaco Simone Calamai ricorda Fernando Caruso con affetto: “Mi stringo in segno di cordoglio alla famiglia di Fernando a nome di tutta la comunità montemurlese. Conoscevo Fernando e lo ricordo con affetto, uomo cordiale e benvoluto da tutti”.

In tanti a Bagnolo ricorderanno Fernando perché girava spesso con la cagnolina della figlia, Shila, e in tanti si fermavano a salutarlo.