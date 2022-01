montemurlo. COVID, IL COMUNE CONCEDE CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE PER FAVORIRE LA RIPRESA

Stanziati 20 mila euro. Domande entro il prossimo 4 febbraio. Si tratta di contributi a fondo perduto per sostenere le associazioni in un momento difficile

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo concede contributi alle associazioni sportive del territorio per contrastare gli effetti negativi delle restrizioni imposte durante questi lunghi mesi di pandemia. La giunta comunale nel corso dell’ultima seduta del 2021 ha deliberato lo stanziamento di 20 mila euro, finalizzati a favorire e sostenere la ripresa delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio che hanno vissuto e stanno vivendo una periodo difficile a causa del Covid.

«Un sostegno alla comunità montemurlese a 360 gradi. Dopo i contributi alle aziende rimaste chiuse per il Covid, quelli per i cittadini che hanno perso l’occupazione o hanno visto ridursi le giornate di lavoro, ora l’amministrazione comunale pensa ad una specifica misura per aiutare la ripresa della associazioni sportive del territorio. — spiega il sindaco Simone Calamai — Sappiamo bene l’importanza delle associazioni sportive per mantenere la salute, per favorire la socialità e la crescita dei nostri ragazzi e quindi come Amministrazione abbiamo stanziato specifiche risorse per dare loro un sostegno diretto».

Parallelamente in questi mesi il Comune ha continuato a lavorare per migliorare le infrastrutture sportive pubbliche attraverso specifici interventi di manutenzione e rinnovamento.

Le domande di contributo possono essere presentate entro il prossimo 4 febbraio. L’entità del contributo forfettario a fondo perduto varia a seconda dell’utilizzo o meno di impianti sportivi comunali e va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 3 mila euro. Possono partecipare al bando solo le società sportive che hanno sede legale nel Comune di Montemurlo, che erano attive dallo scorso 31 gennaio 2020 e che hanno natura giuridica di “Associazione sportiva dilettantistica”.

Il sostegno è cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione. Dall’importo del contributo assegnato saranno scomputati eventuali debiti pregressi dell’associazione sportiva nei confronti dell’Amministrazione comunale.

I contributi saranno erogati fino a esaurimento delle risorse. Inoltre il Comune di Montemurlo, a seguito di analisi e valutazioni sulla gestione, ha riconosciuto a favore dell’Asd Bagnolo sport — gestore del Centro sportivo Paolo Nesti di Bagnolo — benefici pari a circa 4 mila euro relativi alla riduzione dei canone concessori e altre agevolazioni.

« I contributi certamente non sono risolutivi di tutti i problemi delle nostre associazioni, ma vogliono rappresentare un segnale di vicinanza al mondo dello sport locale. — conclude l’assessore allo sport, Valentina Vespi — Sappiamo che anche in questo periodo le nostre associazioni stanno andando avanti nonostante tante difficoltà e quindi ci sembrava importante dimostrare loro il sostegno concreto dell’amministrazione comunale».

Le domande per accedere al contributo dovranno essere presentate esclusivamente via pec all’indirizzo di posta certificata comune.montemurlo@postacert.toscana.it. Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diversa. Le domande, corredate da tutte le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità, dovranno essere redatte sull’apposita modulistica predisposta ed allegata al Bando, scaricabile dal sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata una copia di un valido documento d’identità.

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio cultura e sport, via mail all’indirizzo sport@comune.montemurlo.po.it oppure telefonando ai numeri 0574-558563 —558559 —558569 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

[masi —comune di montemurlo]