montemurlo. DA DOMANI 29 GIUGNO AL VIA AD IMPORTANTI ASFALTATURE

MONTEMURLO. Non si ferma l’attenzione del Comune di Montemurlo verso la cura e la piena messa in sicurezza della rete viaria cittadina.

Domani lunedì 29 giugno partiranno, infatti, importanti lavori di manutenzione straordinaria, che vedranno la completa asfaltatura di via Montalese nel tratto tra via Lippi e via Riva, di via Riva fino all’intersezione con via Falcone e Borsellino e della rotatoria di via Montalese tra via Riva e via Labriola. Gli interventi andranno avanti fino alle ore 18 di mercoledì 1 luglio.

I lavori in via Montalese e sulla rotatoria vedranno il completo risanamento stradale attraverso la scarificazione del vecchio asfalto, il rifacimento del sottofondo e la creazione di un nuovo tappeto. Un intervento di risanamento completo che consentirà una maggior durata dell’asfalto, visto anche l’elevato flusso di traffico giornaliero che la strada e la rotatoria devono sopportare. I lavori in via Riva, invece, vedranno solo il rifacimento completo dell’asfalto.

« Continua l’impegno dell’amministrazione comunale per mantenere il decoro e la sicurezza delle nostre strade. — spiega il sindaco Simone Calamai — Via Montalese, via Riva, la rotatoria tra via Riva e via Labriola rappresentano snodi fondamentali della viabilità cittadina e di collegamento con l’area industriale e sono sempre molto transitate. Questo importante intervento di risanamento vuole dunque migliorare la bellezza e il decoro del territorio, ma anche e soprattutto a rendere la strada sempre più sicura e fruibile».

Trattandosi di strade centrali per la viabilità cittadina, il Comune ha adottato deviazioni alla viabilità, che consentano di ridurre al minimo i disagi al traffico. Dalle ore 9 alle 18 di lunedì 29 giugno scatterà il divieto di sosta e di transito in via Montalese, nel tratto tra via Lippi e via Riva e in via Riva fino all’intersezione con via Falcone e Borsellino.

Le deviazioni al traffico per l’asfaltatura di via Montalese, nel tratto tra via Lippi e via Riva, dalle ore 9 alle 18 di lunedì 29 giugno prevedono per il percorso alternativo verso Montemurlo di percorrere via Bramante, via Berlinguer, via Labriola.

Dalle ore 9 del giorno 30 giugno fino alle ore 18 del 1 luglio la rotonda tra via Montalese -via Riva-via Labriola, invece, rimarrà chiusa e quindi il percorso alternativo per Prato (per chi arriva in direzione Montale) impone di percorrere via Montalese via Pascoli, via Barzano, via F.lli Rosselli e quindi via Berlinguer, oppure via Montalese, via Udine, via Aldo Moro, via F.lli Rosselli, via Berlinguer.

Chi arriva in direzione Prato e deve raggiungere Montemurlo centro, invece, deve seguire le indicazioni verso via Bramante, via Berlinguer e via F.lli Rosselli.

[masi — comune di montemurlo]