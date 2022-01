montemurlo. DAL 30 GENNAIO LA MOSTRA MERCATO “NOVECENTO” TRASLOCA IN PIAZZA DON MILANI. UNA OPPORTUNITÀ PER HOBBISTI E COLLEZIONISTI

Per partecipare come espositori basta acquistare nelle tabaccherie del circuito T—Serve il voucher. Inoltre anche le attività commerciali di Montemurlo potranno chiedere i fondi per i Comuni finiti in zona rossa nel corso del 2021

MONTEMURLO. La mostra mercato “Novecento” trasloca nella nuova sede di piazza Don Milani e cerca nuovi espositori. Da domenica 30 gennaio il mercatino dell’antiquariato e dell’hobbistica lascia la piazza della Costituzione e si sposta piazza Don Milani, in una collocazione più consona al numero di espositori. Piazza della Costituzione, infatti, per il tipo di evento — che si svolge ogni ultima domenica del mese — risultava troppo grande e dispersiva, mentre la piazza Don Milani presenta dimensioni contenute e una collocazione più centrale nel contesto cittadino che possono favorire la fruibilità dei visitatori.

Le modifiche sono state introdotte lo scorso 29 dicembre a seguito dell’approvazione in consiglio comunale del nuovo “Regolamento per la disciplina dell’attività commerciale sulle aree pubbliche”.

L’appello alla partecipazione come espositori è rivolto a tutti gli hobbisti non professionisti, ai collezionisti, a coloro che vendono oggetti di antiquariato e modernariato, ma anche a chi si diletta nella produzione di opere d’artigianato e dell’ingegno.

La modalità di adesione è molto semplice: basta acquistare il voucher, corrispondente al pagamento del suolo pubblico, in una delle tabaccherie del circuito T-Serve ad un costo molto contenuto inferiore ai 10 euro e presentarlo la mattina della mostra mercato, prima del montaggio del banco all’operatore di So-ri, che si occupa della riscossione per conto del Comune.

«Si tratta di un’opportunità per rivitalizzare il mercatino, di arricchirlo di nuovi espositori e di dare l’opportunità a nuovi espositori di trovare un luogo dove poter mettere in mostra le proprie opere o collezioni.—sottolinea l’assessore al Suap, Alberto Vignoli — Mercati e fiere rappresentano per il Comune un importante presidio per il commercio di prossimità ed un servizio prezioso per la cittadinanza e il mercatino “Novecento” può essere anche una bella occasione di promozione della socialità»

Da domenica 30 gennaio, con l’arrivo del mercatino “Novecento”, attenzione anche al divieto di sosta che scatta su tutta la piazza Don Milani.

DOMANDE RISTORI – Sempre in tema di sostegno al commercio, il Comune di Montemurlo ricorda che c’è tempo fino al prossimo 4 febbraio per presentare le domande di ristoro Covid-19 per le imprese commerciali, turistiche e della ristorazione dei centri storici di tutti i comuni toscani, ma anche dei comuni finiti in ‘zona rossa’ con un’ordinanza nel 2021, e quindi anche Montemurlo. Le richieste possono essere inoltrate fino alle ore 17 del 4 febbraio.

È previsto un contributo di 2500 euro per attività. Per goderne occorre poter dimostrare un calo di fatturato, tra il 2019 e il 2020, di almeno il 30 per cento. Chi ha avviato l’impresa nel 2020, nell’impossibilità di un confronto tra i due anni, si vedrà riconoscere un contributo forfettario da mille euro. L’aiuto potrà essere cumulato anche con eventuali altri ristori ricevuti in precedenza, naturalmente al massimo fino a concorrenza delle perdite dichiarate: in questo caso le aziende saranno collocate in fondo alla graduatoria e sarà data precedenza a chi finora non ha beneficiato di alcun aiuto.

Il bando è pubblicato sul sito di Sviluppo Toscana https://www.sviluppo.toscana.it/ristori_centri-storici

[masi —comune di montemurlo]