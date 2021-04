montemurlo. DAL 7 APRILE RIAPRONO LE SALE STUDIO DELLA BIBLIOTECA “DELLA FONTE”

Le postazioni disponibili sono 38 e potranno essere utilizzate da un solo utente per l’intera giornata. Domani ripartono tutti i servizi scolastici pre, post scuola, mensa, trasporto

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che dal mercoledì 7 aprile, la biblioteca “Bartolomeo Della Fonte” riaprirà le sale studio. Le postazioni disponibili sono 38 e potranno essere utilizzate da un solo utente durante tutto la giornata. La postazione studio deve essere prenotata e si può scegliere uno dei seguenti orari: 9-13, 14-19 oppure per l’intera giornata. La postazione studio, nel rispetto delle norme anti-contagio, è personale e non e interscambiabile con altri utenti. Si può accedere alle sale studio dai 16 anni in su. Per prenotare una postazione si può scrivere a biblioteca@comune.montemurlo.po.it o telefonare al numero 0574-558567 nei seguenti orari: il lunedì dalle ore 13,30 alle 19 dal martedi al venerdi dalle ore 9 alle 19.

«Abbiamo ritenuto importante garantire l’accesso alle sale studio a tutti i nostri studenti che hanno nella biblioteca un importante punto di riferimento — commenta l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero — La biblioteca riapre dunque le sue porte allo studio e alla consultazione di testi ma lo fa sempre nel massimo rispetto delle norme di sicurezza anti- Covid».

La biblioteca “Della Fonte” raccomanda di prenotare solo per esigenze di studio e consultazione improrogabili e di disdire con la massima sollecitudine se impossibilitati a rispettare la prenotazione. Il mancato utilizzo della prenotazione comporterà l’esclusione dal servizio per 15 giorni.

Ingresso ai locali della biblioteca è consentito previa disinfezione delle mani con gel con mascherina che copra naso e bocca da tenere per tutto il tempo di permanenza in biblioteca e la misurazione della temperatura corporea (accesso vietato in caso di temperatura superiore a 37,5 ).

Infine il Comune di Montemurlo informa che in base all’ultimo decreto governativo da domani, mercoledì 7 aprile, riaprono tutti i servizi educativi per l’infanzia, le scuole primarie e la prima classe della scuola media. Parallelamente saranno riattivati tutti i servizi scolastici di mensa, trasporto e servizio di pre e post scuola.

[masi — comune di montemurlo]