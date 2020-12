montemurlo. DAL CAMPO ALLA TAVOLA, ANCHE PER LE FESTE ATTIVO IL MERCATINO DELLA FILIERA CORTA A OSTE

ln piazza Amendola a Oste dallo scorso ottobre è arrivato il mercatino dei produttori locali: verdura, frutta, formaggi a km zero

MONTEMURLO. Ogni lunedì mattina in piazza Amendola a Oste c’è il mercatino della Filiera corta di Montemurlo. Frutta, verdura, formaggi, uova e cereali a chilometro zero, prodotti di qualità provenienti da aziende agricole e coltivatori diretti locali.

Anche durante le prossime festività natalizie il mercatino sarà attivo e i produttori saranno pronti a proporre le loro specialità. Ci sono Felice Agricoltura di Felice Curcetti con il farro, le uova, il miele, la pasta, l’olio extra vergine d’oliva, la Macelleria Fratelli Cecchi di Marcello e Roberto Cecchi con tanti salumi e golosità, l’azienda agricola “Martino“ di Daniele Martino che dalla Basilicata porta a Montemurlo gli agrumi, la società agricola Bebina Pastorelle di Migliana– Cantagallo con la ricotta e formaggi freschi e stagionati e l’azienda agricola “Fiorenzo” di Biancalani Samuele Prato, che propone frutta, verdura, conserve.

Il mercatino è promosso dal Comune di Montemurlo con la Filiera Corta.« Andare a fare la spesa al mercatino, magari proprio durante le feste, sarà l’occasione per scoprire i produttori locali e con i coltivatori diretti. — spiega l’assessore all’ambiente, Alberto Vignoli — Un modo per sostenere l’economia agricola locale, per scegliere prodotti di qualità a km zero e valorizzare le eccellenze dell’agroalimentare del territorio».

Il mercatino infatti nasce dalla sollecitazione dei cittadini di Oste, che già da tempo apprezzano l’iniziativa del giovedì a Montemurlo. Un mercatino aperto che sicuramente potrà crescere nel tempo e arricchirsi di nuovi produttori locali.

[masi — comune di montemurlo]