montemurlo. DECORO E SICUREZZA, AL VIA AD UNA SERIE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE DEL COMUNE

Sabato mattina l’asfaltatura di via Carducci in centro. Lavori anche in via di Morecci, nei pressi della primaria “Alberto Manzi”

MONTEMURLO. A Montemurlo vanno avanti le manutenzioni stradali, programmate dal Comune per mantenere in sicurezza la rete viaria cittadina. L’intervento più importante riguarda la centralissima via Carducci che sarà risanata con l’utilizzo dell’asfalto a caldo. Per non creare problemi alla circolazione stradale il lavoro è stato programmato per sabato mattina 4 marzo dalle ore 7 alle 13. Le deviazioni al traffico saranno indicate in zona.

«Il maltempo degli ultimi mesi aveva causato delle crepe e avvallamenti nell’asfalto di via Carducci e quindi ci siamo mossi per ripristinare il manto stradale per garantire sicurezza e decoro. — spiega il sindaco Simone Calamai — Via Carducci è una delle principali strade del centro di Montemurlo, quindi, abbiamo deciso di programmare i lavori di sabato per limitare i disagi ai cittadini e alle imprese.

Questi sono solo i primi interventi della manutenzione stradale programmata, che inizierà, come da consuetudine, con la primavera e andrà avanti fino ad ottobre e interesserà tutte le strade delle principali frazioni del Comune che necessitano di cura».

I lavori proseguono sulla via Morecci, dove sono in corso gli interventi di risanamento del camminamento pedonale del giardino e dei marciapiedi pubblici intorno all’area verde che si trova davanti alla scuola primaria “Alberto Manzi”.

Attenzione anche alla segnaletica orizzontale e verticale. In via Milano è stato concluso da alcuni giorni il rifacimento completo della segnaletica orizzontale, delle strisce pedonali, dei margini di carreggiata, della linea di mezzeria, degli stalli di sosta e delle linee di arresto “stop”. In via Morecci, di fronte alla scuola “Manzi”, saranno rifatti gli stalli di sosta riservati al parcheggio degli autobus del trasporto scolastico. In via Del Ragno, all’intersezione con via Pacinotti, saranno rifatti lo spartitraffico al centro dell’intersezione e le zebrature con successiva posa dei parapedonali per dissuader la sosta non corretta e mettere così in sicurezza i pedoni. Interventi a tutela degli utenti deboli della strada anche in piazza Donatori del sangue, di fronte al municipio, dove saranno installati dei delimitatori di parcheggio (battiruota) negli attuali stalli di sosta perimetrali alla piazza per evitare che le auto parcheggiate invadano il marciapiede.

Una Montemurlo che punta anche sempre più al “green” e alla qualità delle aree verdi. Nei prossimi giorni partirà la riqualificazione del giardino pubblico davanti alla scuola primaria “Manzi” di Morecci, dove saranno piantati nuovi alberi e posizionate due nuove panchine. Spazio anche al gioco: nel giardino saranno sistemate una nuova altalena, uno scivolo e due giochi molla. Infine, saranno sistemati nuovi cestini getta rifiuti e riverniciata la staccionata in legno.

A breve il Comune darà anche il via alla sistemazione dell area verde nei pressi del nuovo parcheggio di via Adda: sarà seminato un manto erboso e piantati alcuni alberi per ombreggiare il giardino. A metà marzo inizieranno i lavori di riqualificazione del giardino “Gandhi” di via Toti a Oste, dove nascerà un’area giochi, accessibile anche a bambini con disabilità, e un’area fitness all’aperto.

«Nelle prossime settimane saranno piantati una cinquantina di alberi all’ingresso di Montemurlo e in varie altre zone della città. Sfruttiamo questa stagione per favorire l’attecchimento delle piante in vista dell’estate. — conclude il sindaco Simone Calamai — Vogliamo una Montemurlo sempre più verde, che porta la bellezza della collina in città. Le piante sono molto importanti per abbattere le emissioni inquinanti e per migliorare la qualità della vita. Solo nel nuovo parco urbano di Montemurlo centro saranno piantati nei prossimi mesi oltre 300 alberi, un piccolo bosco urbano in città».

[masi —comune di montemurlo]