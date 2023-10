montemurlo. DENUNCIATO GIOVANE CHE SPACCIA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ

Il sindaco Calamai: «Grazie ai carabinieri, qui non c’è spazio per l’illegalità». L’operazione si è svolta nei giorni scorsi a metà pomeriggio. I due ragazzi coinvolti hanno 20 anni e risultano incensurati

MONTEMURLO. Il sindaco, Simone Calamai, ha espresso il proprio plauso ai carabinieri della Tenenza di Montemurlo per l’esito del recente controllo anti—droga nella centralissima piazza della Libertà che ha portato alla denuncia a piede libero di un ragazzo con cittadinanza marocchina di 20 anni senza fissa dimora. Nell’ambito dei costanti controlli del territorio effettuati dai carabinieri, nei giorni scorsi, intorno alle ore 16,30, una pattuglia, in servizio nel centro di Montemurlo, ha notato un giovane parcheggiare l’auto nei pressi di via Indipendenza e recarsi in un vicino bar per acquistare una dose di cocaina.

I militari dell’Arma, che hanno assistito alla scena di spaccio, sono prontamente intervenuti ed hanno fermato i due giovani, entrambi ventenni, risultati incensurati. Per lo spacciatore è quindi scattata la denuncia a piede libero, mentre all’acquirente della droga, residente a Pistoia, è stato contestato l’uso personale di stupefacenti e gli è stata ritirata la patente per 30 giorni.

Il sindaco Simone Calamai ha appreso la notizia con soddisfazione ed ha voluto sottolineare l’importante lavoro svolto dalle forze dell’ordine: «I carabinieri svolgono un costante e importantissimo presidio del nostro territorio e la collaborazione con l’amministrazione comunale è massima.

Deve essere chiaro che a Montemurlo non c’è spazio per l’illegalità ed episodi di spaccio, come quelli accaduti nei giorni scorsi — tra l’altro commessi in pieno giorno da giovanissimi e senza alcun timore di essere sorpresi in flagranza di reato — non sono tollerati.

Ringrazio il costante lavoro di controllo svolto dai carabinieri e dalle altre forze dell’ordine su tutto il territorio e nel nuovo centro di Montemurlo, un’area che deve essere uno spazio sano e tranquillo dedicato a gioco e allo svago di bambini e giovani. Montemurlo è una città sicura e i costanti controlli anti —illegalità sono fondamentali per garantire la tranquillità, il benessere e il decoro dei nostri quartieri».

Anche la polizia municipale nei mesi scorsi è stata impegnata con i carabinieri della Tenenza in controlli finalizzati alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti che hanno visto anche momenti informativi nelle scuole del territorio. «La consapevolezza della pericolosità dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti è fondamentale per formare i nostri giovani e fare educazione alla legalità, alla salute e alla prevenzione delle dipendenze» continua il sindaco Simone Calamai «la sola repressione dei reati da sola non risolve i problemi. A Montemurlo, dunque, siamo fieri di affiancare alle preziose attività di controllo, svolte dalle forze dell’ordine, anche progetti educativi rivolti ai giovani».

Per prevenire episodi di spaccio e di degrado urbano, nel nuovo central park e nelle piazze pedonali della Libertà e della Repubblica è stato installato un efficiente sistema di video sorveglianza, collegato con le forze dell’ordine.

[masi —comune di montemurlo]