montemurlo. DICHIARAZIONE DEI REDDITI, SUL SITO DEL COMUNE L’ATTESTAZIONE DEI PAGAMENTI PER I SERVIZI SCOLASTICI

In base alla normativa vigente è possibile detrarre le spese sostenute per la frequenza dei servizi educativi, per la mensa e per il pre e post scuola. La procedura per ottenere l’attestazione è semplice e si fa direttamente online sul sito internet del Comune

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che sul sito internet istituzionale (www.comune.montemurlo.po.it) è possibile visualizzare e scaricare l’attestazione dei pagamenti effettuati nell’anno solare 2020 per la frequenza dei servizi scolastici ed ottenere così la detrazione sulla prossima dichiarazione dei redditi.

Il servizio è rivolto a tutte le famiglie i cui figli usufruiscono dei servizi educativi 0-3 anni (asilo nido) e dei servizi a supporto alla scuola dell’infanzia, primaria e media (mensa, trasporto, pre/post scuola) del Comune di Montemurlo.

In base alla normativa vigente è possibile detrarre le spese sostenute per ciascun figlio per la frequenza ai servizi educativi 0 – 3 anni, per la mensa scolastica e per il pre/post scuola ( la detrazione non è invece possibile per il trasporto) nella misura del 19% secondo i tetti massimi previsti annualmente.

Per scaricare l’attestazione il genitore deve accedere ai servizi online all’indirizzo https://gestscuole.comune.montemurlo.po.it/iscrizioniweb/jsp/index.jsp

L’accesso al servizi è possibile tramite numero di carta di identità e nominativo o numero di carta di identità e codice fiscale. Dopo aver confermato i dati relativi alla privacy e alla composizione del nucleo familiare e scelto il minore per cui si richiede il servizio, tramite il pulsante “attestazione” è possibile visualizzare e stampare i documenti che attestano i pagamenti.

L’ufficio pubblica istruzione resta comunque a disposizione dei cittadini che fossero impossibilitati ad utilizzare il servizio online. Per informazioni si può chiamare il numero telefonico 0574558582.

