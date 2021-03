montemurlo. DISABILI, CONTRIBUTI REGIONALI PER LA MOBILITÀ INDIVIDUALE

Una misura di sostegno finanziario per la mobilità e l’autonomia delle persone on disabilità annualità 2021-2022

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che la Regione Toscana mette a disposizione delle persone con disabilità motoria permanente, dei genitori o dei componenti del nucleo familiare del disabile, dei contributi per coprire le spese effettuate nell’anno 2020 per l’acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, per la modifica degli strumenti di guida, per il trasporto di persone con disabilità nonché per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B e C speciali.

È possibile presentare domanda di contributo fino alle ore 12 del prossimo 15 aprile.

Per maggiori informazioni e per scaricare l’avviso e i moduli allegati si può navigare sulla pagina di Toscana Accessibile http://www.toscana-accessibile.it/cra/bandi-e-progetti

[masi —comune di montemurlo]