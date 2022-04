montemurlo. DISABILITÀ, UNA NUOVA CASA DA ABITARE E CONDIVIDERE

Se ne parla in un incontro al Centro GiovanI domani, giovedì 21 aprile, ore 15. Il co-housing come esperienza verso una vita autonoma

MONTEMURLO. Ultimo incontro del progetto, promosso dal Comune di Montemurlo con la Società della Salute, il patrocinio della Provincia di Prato e insieme a Humanitas, Aias Prato, Alice e alla Fondazione Opera Santa Rita, per fare il punto sulle opportunità per le persone con disabilità e allo stesso tempo promuovere esperienze associative per i familiari.

Domani, giovedì 21 aprile alle ore 15 al Centro Giovani (piazza Don Milani, 3- Montemurlo) si svolgerà l’incontro dal titolo Una nuova casa da abitare e condividere a cura di del Dipoi odv Coordinamento toscano.

«Il co-housing come esperienza e ambiente di vita rappresenta una prospettiva di vita autonoma per le persone con disabilità — spiega l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti — L’incontro cercherà di fare il punto sulle esperienze già attive e le prospettive future. L’obbiettivo è quello di rendere le persone con disabilità e i loro familiari partecipi e protagonisti nella costruzione del proprio futuro».

L’ingresso è libero e gratuito con mascherina e green pass.

[masi —comune di montemurlo]