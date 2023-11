montemurlo. DOMANI CHIUSE ALCUNE STRADE PER CONSENTIRE LA PULIZIA DAL FANGO E LA RIMOZIONE DI MASSERIZIE ALLUVIONATE

Attenzione in via Labriola e nella zona di via Pier della Francesca a Bagnolo. La polizia municipale, nelle strade interessate, chiede ai cittadini di spostare le auto per favorire gli interventi di pulizia e rimozione dei rifiuti

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo rende noto che anche domani, domenica 12 novembre, andranno avanti gli interventi di pulizia dal fango e detriti delle strade. In particolare dalla mattina, fino alla conclusione dell’intervento, rimarrà chiusa al traffico la via Labriola nel tratto da via Riva alle rampe che portano alla via Berlinguer nei pressi del ristorante La Torre.

La polizia municipale di Montemurlo chiede ai cittadini di spostare le auto che sono parcheggiate lungo la via Labriola per facilitare gli interventi di pulizia e rimozione detriti. Inoltre, sempre domani, 12 novembre, continuano anche gli interventi effettuati da Alia spa per la rimozione delle masserizie alluvionate.

Le strade interessate dalla rimozione rifiuti sono via Barzano, dalla via Montalese alla via Carducci, ed a seguire via Treviso, via Rimini, via Orcagna, via Tiepolo, via Lippi, via Cimabue, via Giotto e strade limitrofe.

Per velocizzare le operazioni di rimozione e consentire il passaggio dei mezzi di Alia, anche in questo caso la polizia municipale chiede ai cittadini di non parcheggiare le auto sulle strade interessate dagli interventi.

