montemurlo. DOMANI SERA CON L’ACCENSIONE DEL GRANDE ALBERO APRE LA PIAZZA PEDONALE DEL NUOVO CENTRO CITTADINO

Appuntamento giovedì 8 dicembre ore 21 di fronte al municipio. Invitati a partecipare i cittadini, le scuole, le associazioni e le parrocchie. Il sindaco Calamai: «Un momento per essere uniti come comunità nel simbolo della luce e della pace». Tanti gli eventi sul territorio previsti per l’Immacolata

MONTEMURLO Il Comune di Montemurlo giovedì 8 dicembre alle ore 21 rinnova il rito dell’accensione del grande albero di Natale, posto di fronte al municipio (via Montalese, 474). Un evento che quest’anno si arricchisce con l’apertura della piazza pedonale del nuovo centro cittadino e della grande scalinata che collega la via Carducci con piazza della Libertà.

«Un’occasione per ritrovarci come comunità ed esprimere solidarietà e vicinanza a chi è in difficoltà, ma anche per rinnovare il nostro appello alla pace, così come abbiamo fatto a marzo scorso, per questo mondo martoriato dalla guerra in Ucraina e in tanti altri scenari internazionali di crisi», dice il sindaco Simone Calamai, che ha invitato a partecipare all’evento le scuole del territorio, le associazioni, le parrocchie e tutti i cittadini.

A scaldare l’atmosfera con i canti di Natale ci penserà il coro gospel “Black&White””di Montemurlo, mentre per la gioia dei bambini arriveranno anche due Babbi Natale che distribuiranno caramelle.

L’apertura della piazza pedonale sarà l’occasione per iniziare a vivere il grande spazio di fronte al municipio che il prossimo 18 dicembre ospiterà i mercatini di Natale, promossi dalla Proloco. L’apertura del parco del centro cittadino è prevista per la primavera 2023.

Domani, 8 dicembre, sono tanti gli eventi che animeranno il territorio. Si parte la mattina dalle ore 9 con il Mercatino di Natale, organizzato dalla Proloco, per le strade del centro cittadino in via Montalese in collaborazione con i commercianti. A far sognare i bambini ci penserà Babbo Natale con la sua slitta che porterà i più piccini in giro per la città.

Nel pomeriggio alle ore 15 nella pieve di San Giovanni Decollato (piazza Castello- Rocca di Montemurlo) aprirà la quarta edizione della Mostra di presepi artigianali a cura dell’associazione Il borgo della Rocca (la mostra è aperta tutti i sabati, le domeniche e le festività dalle ore 15 alle 18 fino alla fine di gennaio 2023).

[masi —comune di montemurlo]