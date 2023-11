montemurlo. DOMENICA 3 DICEMBRE IN PIAZZA DELLA ROCCA RITORNA LA FESTA DELL’OLIO

Un’edizione in versione ridotta a causa dell’alluvione dello scorso 2 novembre. La giornata si apre alle ore 9 con la Camminolio contro la violenza sulle donne. Per tutto il giorno degustazione dell’olio nuovo, stand gastronomici, visite e animazioni

MONTEMURLO. Anche quest’anno Montemurlo avrà la sua festa dell’Olio. Il tradizionale appuntamento della terza domenica di novembre è stato rinviato a domenica 3 dicembre in piazza Castello alla Rocca, a causa dell’alluvione dello scorso 2 novembre che sul territorio ha lasciato ancora danni. Sarà dunque, una festa dell’olio in tono minore e in versione ridotta, anche in segno di rispetto delle vittime dell’alluvione e di chi sta ancora soffrendo le conseguenze della catastrofe che si è abbattuta sul territorio e delle tante famiglie e imprese in difficoltà.

La festa dell’olio è promossa dal Comune di Montemurlo con l’associazione Il Borgo della Rocca, il Comitato Festa dell’olio e il patrocinio della Regione e della Provincia di Prato. «Quella di Montemurlo, nonostante le difficoltà, resta la principale manifestazione della provincia per la promozione e la conoscenza dell’olio extravergine d’oliva del territorio. — sottolinea l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero «Un’annata non semplice neppure per l’olio che ha visto una riduzione del 60 per cento della produzione a causa della siccità e del caldo torrido dei mesi estivi ma in piazza Castello alla Rocca porteremo l’eccellenza della produzione olearia montemurlese e si potrà assaggiare l’olio nuovo con l’immancabile bruschetta, nonché fare scorta di olio al frantoio di Rocca o agli stand delle aziende agricole che saranno in piazza».

Il programma della festa come sempre sarà molto vario e quest’anno sarà concentrato nella sola giornata di domenica 3 dicembre. La festa è anche un momento che vede insieme tante associazioni del territorio, impegnate in questo momento di festa e di promozione delle ricchezze storiche-artistiche del borgo di Rocca. Ad aprire la manifestazione sarà la tradizionale Camminolio contro la violenza sulle donne, promossa dal Comune attraverso la Commissione Pari opportunità con la Camminotte di Luca Bonini.

Una camminata aperta a tutti su un percorso non impegnativo. Il ritrovo è alle ore 9 da piazza Don Milani a Montemurlo per arrivare in piazza Castello percorrendo le strade della collina. A tutti i partecipanti sarà consegnata una sciarpa e all’arrivo in piazza Castello sarà offerta la colazione dagli organizzatori della festa dell’olio.«Dal 2009 a oggi sono oltre 1900 i femminicidi in Italia.—sottolinea la presidente della Commissione Pari opportunità, Amanda Ravagli — Sono i numeri di una guerra. Sono tre le cose che dovremmo insegnare ai nostri figli: il rispetto gli uni verso gli altri, la consapevolezza che nessuno è di nessuno e la vigilanza rispetto ad episodi di violenza che è necessario denunciare subito».

Alle ore 9,30 si aprirà lo stand della Filiera Corta con l’esposizione degli oli prodotti a Montemurlo. Alle ore 10 si potrà partecipare alla visita A spasso nel borgo, alla scoperta dei gioielli del borgo della Rocca, la pieve di San Giovanni Decollato ed i giardini e le cantine del Castello di Rocca, mentre alle ore 10,30 si svolgerà l’inaugurazione del sentiero Alla ricerca delle antiche mura.

In piazza Castello dalle ore 11 si potranno gustare le delizie dello stand della Festa dell’olio: fettunta, minestra di pane, tortelli salsicce, fagioli, vino novello, frugiate e dolci vari, nonché porchetta, trippa e lampredotto. Spazio anche all’arte: dalle ore 11 alle 17 la Scuola d’arte Leonardo di Prato proporrà un laboratorio di ceramica ed attività artistiche. Alle ore 12 si potrà partecipare all’assaggio degli oli presentati alla quinta edizione del concorso Olio di casa nostra con l’esperto Massimo Gori, a seguire si svolgerà la premiazione dei vincitori.

Tra gli atri eventi alle ore 15 nella pieve di San Giovanni si svolgerà il concerto di Santa Cecilia della Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo, alle ore 16,30 inaugurazione della mostra Acqua fonte di vita di Marta Carlesi, la presentazione del presepe curato dal Borgo della Rocca e l’apertura del concorso Il mio presepe nella pieve.

La manifestazione si conclude con la consegna al sindaco di Montemurlo della riproduzione del più antico atto conosciuto del Comune datato 29 marzo 1215.

Per maggiori informazioni telefono 347 8627809 o seguire la pagina Facebook festa.dellolio www.festadell’oliomontemurlo.it

[masi —comune di montemurlo]