montemurlo. DUE NUOVI DECESSI PER COVID

Le condoglianze del sindaco Calamai per la scomparsa di Gabriella Contini e Riccardo Querci

MONTEMURLO. A Montemurlo si registrano negli ultimi giorni due nuovi decessi a causa del Covid: una anziana ospite della Rsa di Cicignano Gabriella Contini e l’imprenditore Riccardo Querci, presidente della Cormatex di via Parugiano di Sotto.

Lo scorso 30 marzo è venuta a mancare Gabriella Contini, 83 anni, dal 2016 ospite della Rsa di Cicignano per gravi problemi di salute. Gabriella qualche tempo fa aveva contratto il Covid ed era stata trasferita nella struttura La Melagrana di Narnali dov’è morta.

Appresa la notizia il sindaco Simone Calamai si è stretto ai familiari di Gabriella in segno di cordoglio, in particolare al figlio Leonardo: «Gabriella era da tanto tempo ospite della Rsa di Cicignano ed era molto amata da tutto il personale della struttura di Cicignano, con la quale nel tempo si era creato un forte legame. Una persona fragile alla quale, come mi racconta il figlio Leonardo, anche nei momenti più duri del lockdown, dell’isolamento, grazie all’impegno del personale della struttura non è mai mancata la vicinanza della famiglia».

Gabriella Contini era originaria di Sesto Fiorentino ed aveva lavorato per tutta la vita come colf e tata per numerose famiglie e i bambini che ha rilevato in questi anni la ricordano con affetto per la sua bontà e affabilità. Nel 2010 per stare vicina al figlio si era trasferita a Prato, poi, nel 2016 l’aggravamento delle condizioni di salute e la necessità del ricovero alla Rsa di Cicignano: «La mamma è stata cinque anni alla Rsa ed è sempre stata accudita con grande premura e affetto da tutto il personale della struttura, che è stato per lei come una seconda famiglia. — spiega il figlio Leonardo — Anche quando alla Rsa ci sono stati problemi per il mancato pagamento degli stipendi, nessuno le ha mai fatto mancare cure e attenzioni.

Lo scorso anno durante il primo periodo di isolamento ero preoccupato perché non la potevo andare a trovare, ma il personale si è sempre prodigato per farmi vedere la mamma attraverso telefonate e video-chiamate. Pur nelle difficoltà del periodo l’ho sempre sentita vicina».

È morto per covid anche Riccardo Querci, 74 anni, presidente della Cormatex di via Parugiano di Sotto.

“Oggi piangiamo la scomparsa di uno dei più importanti imprenditori del territorio. Mi stringo in segno di cordoglio alla famiglia Querci e a tutti i dipendenti dell’azienda Cormatex di via Parugiano di Sotto.

Riccardo Querci era un uomo solare, un imprenditore illuminato che ha saputo guidare e far crescere una delle aziende più importanti del distretto, di valore strategico per tutto il settore manifatturiero.

Una persona che con il suo impegno e il suo lavoro ha contribuito allo sviluppo del territorio. Ci mancherà molto”.

