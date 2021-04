montemurlo. È MORTO A 68 ANNI FRANCO SENNATI

Figura di spicco della sinistra montemurlese è stato attivo in diverse associazioni locali. I funerali mercoledì 14 aprile a San Niccolò Agliana

MONTEMURLO — AGLIANA. A 68 anni è scomparso Franco Sennati, figura di spicco nella sinistra montemurlese. Attivo nel partito ha avuto ruoli dirigenziali anche presso il Circolo “Nuova Europa” di via Curiel a Oste di Montemurlo. Sennati si è adoperato molto anche nelle varie associazioni del territorio. Lo ricordano con affetto il Gruppo storico di Montemurlo e A spasso con l’Oste.

“Franco è stata una presenza storica all’interno del gruppo oltre che un nostro caro amico.. Ci uniamo al dolore della famiglia a cui porgiamo le più sentite condoglianze”.

“Grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra manifestazione e per la frazione di Oste negli anni. Grazie – scrive Lorenzo Scrozzo – anche per i tuoi consigli personali soprattutto in un periodo a me molto faticoso di qualche anno fa. Una spalla sincera su cui contare” .

Da domani pomeriggio la salma di Sennati sarà esposta alla Misericordia di Agliana. Il funerale si terrà mercoledì 14 aprile alle 9,30 nella Chiesa di San Niccolò Agliana.