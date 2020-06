montemurlo. È PARTITO LO SFALCIO DELL’ERBA SUI MARCIAPIEDI E SUGLI ARGINI DEI TORRENTI

MONTEMURLO. Dopo la pausa forzata, imposta dalla fase di isolamento del Coronavirus, a Montemurlo è ripresa a pieno ritmo la manutenzione del verde per mantenere il decoro e la sicurezza di parchi, giardini, ma anche degli argini dei torrenti e dei marciapiedi.

Per quanto riguarda i giardini stanno proseguendo su tutto il territorio i tagli programmati dell’erba. A seguito dell’emergenza sanitaria, il servizio è ripartito il 21 aprile scorso ed è già stato fatto un primo taglio in tutti i giardini che si è concluso lo scorso 6 maggio.

Il 25 maggio è iniziato il secondo giro di tagli che è tutt’ora in corso: sono già state sistemate le aree verdi di Oste e buona parte di quelle presenti sul territorio di Montemurlo. In questi giorni sono in programma i tagli sulle aree verdi di Bagnolo e del Mulino.

Sono partiti lo scorso 4 maggio, invece, i tagli dei cigli stradali. È già stato concluso un primo taglio, mentre a breve, viste anche le piogge di questi ultimi giorni, ne inizierà uno nuovo per domare la vegetazione infestante, particolarmente rigogliosa in questa stagione.

Tra le altre azioni messe in campo dall’amministrazione comunale c’è anche il diserbo dei marciapiedi. L’attività di taglio dell’erba sui marciapiedi è stata sospesa per tutto il periodo in cui è stato interrotto il divieto di sosta per la pulizia strade a causa dell’emergenza sanitaria.

Per poter svolgere questo servizio in piena sicurezza, senza creare danni a veicoli o persone, è necessario che non vi siano auto parcheggiate nei pressi dei marciapiedi, pertanto il servizio è ripartito il 25 maggio contestualmente al ripristino del divieto di sosta.

« Entro un mese, quindi indicativamente entro la fine di giugno, il taglio dell’erba sui marciapiedi sarà concluso in tutte le strade — spiega l’assessore all’ambiente Alberto Vignoli — In concomitanza della pulizia strade, sarà eseguito anche il diserbo dei marciapiedi. L’obbiettivo dell’amministrazione comunale è quello di avere una città bella, curata e sicura.

Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria abbiamo accumulato dei ritardi, come sul taglio dell’erba dei marciapiedi, ma cercheremo di recuperare celermente per garantire la piena accessibilità di tutte le strade».

È iniziata a fine maggio anche l’attività di sfalcio della vegetazione infestante sui corsi d’acqua, svolta dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno. Un’operazione necessaria a garantire la sicurezza dei torrenti in caso di grosse portate d’acqua e per i cittadini contro la presenza di animali.

Quest’anno su tutti gli argini sarà lasciata una fascia di vegetazione più alta a tutela della fauna presente, vegetazione che sarà poi eliminata nell’ambito del secondo taglio che sarà fatto durante il periodo estivo.Il 3 giugno sono partiti gli interventi sui torrenti Agna, Funandola e Meldancione nei tratti a valle di via Pistoiese conclusisi sabato scorso.

Si svolgeranno invece da oggi 8 al 17 giugno i lavori di sfalcio del Funandola, partendo dal via Pistoiese e risalendo fino all’area collinare. A seguire sarà eseguita la stessa attività sul torrente Meldancione e con conclusione prevista, a meno di ritardi per maltempo, per il 25 giugno.

Infine dal 25 giugno al 1 luglio sarà eseguito il taglio dell’erba sul torrente Stregale. Nel periodo che va dal 15 giugno al 5 luglio sarà eseguito lo sfalcio anche sul torrente Ficarello nel tratto urbano, compreso tra via di Montemurlo e via Montalese.

Per quanto riguarda il torrente Bagnolo sarà eseguito l’intervento del tratto tra via Montalese e via Berlinguer, mentre entro la metà di luglio sarà eseguito il taglio di tutta la parte a monte della via Montalese.

